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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtiliyor.

Tunceli\'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
01.01.2024 - 16:52,
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TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.28'de oldu. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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