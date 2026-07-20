Tunceli Özel İdaresi Borç İddialarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli Özel İdaresi Borç İddialarını Reddetti

20.07.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli İl Özel İdaresi, borç iddialarının asılsız olduğunu ve ödeme yapıldığını açıkladı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, bazı basın-yayın organlarında yer alan borç iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, "Cemevleri onarımı mahkemelik oldu. Yaptırılan ek işler ödenmedi." şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.

Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilen cemevleri bakım ve onarım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun şekilde ihale edilmiş, sözleşmeye bağlanmış ve iş, sözleşme ile teknik şartnamede yer alan hükümler doğrultusunda tamamlanarak kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sözleşme kapsamında yüklenici firmanın gerçekleştirdiği imalatların hak edişleri düzenlenmiş ve sözleşme hükümleri çerçevesinde ödemeleri eksiksiz olarak yapılmıştır. Bu kapsamda yüklenici firmaya karşı sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan haberlerde konu edilen ve bedelinin ödenmediği iddia edilen imalatlar ise kurumumuzun onayı, talimatı veya iş artışı kararı olmaksızın, sözleşme kapsamı dışında gerçekleştirildiği ileri sürülen uygulamalardır. Bu işlere ilişkin idaremizce alınmış herhangi bir iş artışı onayı, resmi talimat veya ek sözleşme bulunmamaktadır. Söz konusu imalatların tespitinin yapılmış olması, herhangi bir ödeme yükümlülüğünün kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Yapılan tespit çalışması ileride doğabilecek hukuki ihtilaflarda idarenin hak ve menfaatlerinin korunması, iddia edilen imalatların kayıt altına alınması ve kamu zararının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş teknik bir işlemdir. Bu nedenle, bazı basın-yayın organlarında yer alan 'İl Özel İdaresi yüklenici firmaya ek işler nedeniyle borçludur.' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına resmi açıklamalar dışında yapılan değerlendirme ve yorumlara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Tunceli, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Özel İdaresi Borç İddialarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA’nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı Boğaz turkuaza büründü NASA'nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı! Boğaz turkuaza büründü
Dünyadaki sayılı mucizelerden: 2 bin yıllık antik liman pembeleşti Dünyadaki sayılı mucizelerden: 2 bin yıllık antik liman pembeleşti
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Böyle evlat olmaz olsun Babasının tek umudunu küle çevirdi Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi
Trump yine yaptı yapacağını Kupa törenine damga vuran anlar Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar
Balkanlar’dan yayılan dev çekirgeler Bursa’da da görüldü Balkanlar'dan yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü

23:34
Haluk Levent’ten veda açıklaması Tek tek itiraf etti
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Tek tek itiraf etti
22:38
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
22:32
Tatilciden Alaçatı’daki fahiş fiyatlara isyan etti: Gelmeyin, durum korkunç
Tatilciden Alaçatı'daki fahiş fiyatlara isyan etti: Gelmeyin, durum korkunç
21:55
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 23:50:52. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli Özel İdaresi Borç İddialarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.