Tunceli Pertek\'te yüksek gerilim hattından düşen işçi ağır yaralandı, ameliyata alındı

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde enerji şirketine bağlı yüklenici firmada çalışan F.Y. (40), çalışma yaptığı 12 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattından düşerek ağır yaralandı.

Olay, Pertek ilçesine bağlı Sağman köyü kırsalında meydana geldi. Enerji şirketine bağlı yüklenici firmada görev yapan F.Y., çalışma yaptığı yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattından düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası F.Y., ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan F.Y.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık bulunduğu belirlendi. F.Y., hastanedeki tetkiklerin ardından ameliyata alındı. İş arkadaşları da hastanenin acil servis girişinde F.Y.'nin ameliyattan çıkmasını bekledi. F.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.