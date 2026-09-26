Tunceli Pülümür'de otomobil şarampole devrildi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Tunceli Pülümür'de otomobil şarampole devrildi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Tunceli-Erzincan kara yolunda şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tunceli- Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tunceli Pülümür'de otomobil şarampole devrildi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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