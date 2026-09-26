Tunceli Pülümür'de otomobil şarampole devrildi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı

Tunceli Pülümür'de otomobil şarampole devrildi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Tunceli-Erzincan kara yolunda şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tunceli- Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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