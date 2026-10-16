Tunceli Valiliği, sağanakla debisi yükselen Munzur ve Pülümür çaylarına karşı uyardı - Son Dakika
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Tunceli Valiliği, sağanakla debisi yükselen Munzur ve Pülümür çaylarına karşı uyardı

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Tunceli Valiliği, sağanak sonrası debisi artan Munzur ve Pülümür çaylarına yaklaşılmaması için uyardı. Açıklamada metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştüğü, su seviyeleri ve güçlü akıntıların ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi.

Tunceli Valiliği, kentte etkili olan sağanak nedeniyle debileri yükselen Munzur ve Pülümür çaylarının kıyısına yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, sağanakla birlikte metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Başta Munzur ve Pülümür çayları olmak üzere birçok dere ve akarsuyun debisinin önemli ölçüde arttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışın ilk anlarından itibaren Tunceli İl Özel İdaremiz, Karayolları ve belediye ekiplerimiz gece boyunca teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmüştür. Kıymetli hemşehrilerimiz artan su seviyeleri ve güçlü akıntılar ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle nehir ve dere yataklarından uzak durmanızı, fotoğraf veya görüntü çekmek amacıyla su kenarlarına yaklaşmamanızı önemle rica ediyoruz. Unutmayalım hiçbir görüntü insan hayatından daha değerli değildir."

Açıklamada, vatandaşların can güvenliği için tedbiri elden bırakmamaları istendi.

Kaynak: AA
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