Tunceli Valiliği ters yöne giren sürücülere 20 bin lira ceza kesildiğini duyurdu - Son Dakika
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Tunceli Valiliği ters yöne giren sürücülere 20 bin lira ceza kesildiğini duyurdu

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Tunceli Valiliği kent trafiğinin KGYS kameralarıyla 7/24 izlendiğini, ters yönde araç kullananlara 20 bin lira ceza kesildiğini açıkladı. Yaya geçidinde ilk geçiş hakkını vermeyenlere 5 bin 662, motosikletleri yaya alanında kullananlara 5 bin lira ceza uygulandı.

Tunceli'de ters yön ve yaya geçidi ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent trafiğinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla 7/24 takip edildiği bildirildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan kural ihlallerine karşı denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ters yönde araç kullanan sürücülere 20 bin lira, motosiklet ve motorlu bisikletleri yayalara ayrılmış alanlarda kullanan sürücülere 5 bin lira, yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere 5 bin 662 lira idari para cezası uygulanmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, daha güvenli bir trafik için kurallara uyulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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