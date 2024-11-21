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Tunceli Valiliğinden Dava Açıklaması

Tunceli Valiliği, başkanların davasına dair haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

21.11.2024 20:47
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Tunceli Valiliği, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın davasına ilişkin bilgi alma yazısının mahkeme bitiş saatinden sonra imzalanıp adliyeye gönderildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, konuyla ilgili bazı sitelerde asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinden Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının davasıyla ilgili bilgi alma yazısı mahkeme devam ederken değil, mahkeme bitiş saati olan 13.20'den saatler sonra saat 17.24'te imzalanmış ve adliyeye gönderilmiştir. Söz konusu haberler maksatlı olup gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açılmış, dün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmıştı.

Kaynak: AA

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