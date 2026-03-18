Tunceli Valisi Aygöl'den "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aygöl, mesajında, 18 Mart'ın milletin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu eşsiz direnişin, sarsılmaz imanının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir tarih olduğunu belirtti.

Çanakkale'de yazılan bu destanın imkansızlıklar içinde dahi inancın, azmin ve fedakarlığın neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Aygöl, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren, birlik ve beraberlik ruhunu perçinleyen tarihi bir dönüm noktasıdır. 'Çanakkale geçilmez' sözü, kahraman ecdadımızın vatan uğruna sergilediği üstün cesaretin ve kararlılığın simgesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu büyük destanı bizlere miras bırakan aziz şehitlerimiz, canlarını hiçe sayarak vatan toprağını savunmuş, bizlere bağımsız, özgür ve onurlu bir gelecek emanet etmiştir. Onların gösterdiği fedakarlık, milletimizin hafızasında daima yaşayacak ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, bu kutsal emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi her şartta korumak, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaktır."

Aygöl, Çanakkale ruhunun sadece geçmişin bir hatırası olmadığını, bugünü ve yarınları aydınlatan güçlü bir miras olduğunu belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.