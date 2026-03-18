Tunceli Valisi Aygöl'den "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı

18.03.2026 10:56
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aygöl, mesajında, 18 Mart'ın milletin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu eşsiz direnişin, sarsılmaz imanının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir tarih olduğunu belirtti.

Çanakkale'de yazılan bu destanın imkansızlıklar içinde dahi inancın, azmin ve fedakarlığın neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Aygöl, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren, birlik ve beraberlik ruhunu perçinleyen tarihi bir dönüm noktasıdır. 'Çanakkale geçilmez' sözü, kahraman ecdadımızın vatan uğruna sergilediği üstün cesaretin ve kararlılığın simgesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu büyük destanı bizlere miras bırakan aziz şehitlerimiz, canlarını hiçe sayarak vatan toprağını savunmuş, bizlere bağımsız, özgür ve onurlu bir gelecek emanet etmiştir. Onların gösterdiği fedakarlık, milletimizin hafızasında daima yaşayacak ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, bu kutsal emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi her şartta korumak, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaktır."

Aygöl, Çanakkale ruhunun sadece geçmişin bir hatırası olmadığını, bugünü ve yarınları aydınlatan güçlü bir miras olduğunu belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
