Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı - Son Dakika
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

28.10.2024 16:16
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tekbıyıkoğlu, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşku ve gururla karşıladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının öncülüğünde, milletin emsalsiz cesareti ve kararlılığıyla kazanılan bu zaferin bağımsızlık aşkının ve özgür yaşama iradesinin en büyük simgesi olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil, çağdaş, demokratik ve aydınlık bir geleceğin kapılarını aralayan köklü bir değerler bütünüdür. Bu kutlu emaneti, her bir vatandaşımızın yüreğinde hissettiği kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yaşatıyor; yarınlarımıza umut ve güvenle bakıyoruz. Bugün Türkiye, her alanda büyük adımlarla ilerlerken Cumhuriyetimizin temellerinde yatan birlik ve beraberlik ruhu bize ilham vermeye devam ediyor. Bu anlamlı günde, bizlere bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımıza sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."

Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyetin 101. yılının millete ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ederek, "Bu değerli mirasa sahip çıkma sorumluluğumuzla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı - Son Dakika

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