Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi - Son Dakika
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Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi

Tunceli\'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi

Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyenin sosyal medya platformu X üzerindeki "Dersim Belediyesi" olan adını "Tunceli Belediyesi" olarak değiştirdi. Hesaptaki Türk bayrağı detayı ise dikkat çekti.

24.11.2024 12:02
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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyuruldu.

DEĞİŞİKLİK X HESABINDAN BAŞLADI

Belediyeye atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlarından biri, sosyal medyada değişiklik yapmak oldu. Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi, 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi.

Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi

TÜRK BAYRAĞI DETAYI

Ayrıca önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz." ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.

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Son Dakika Güncel Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ali boz:
    vatan, millet,din,iman ayağına hakka çökmek .. güzel iş 83 178 Yanıtla
  • Reis 13:
    bayrağın altına siginanalar , en pis işleri yaparlar genelde . receple mhp gibi 70 147 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    sizi tebrik ediyorum başarılar diliyorum vali bey. inşallah oraların Türk toprağı olduğunu soysuzlara hainlere iyi belletirsiniz. 151 30 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    dersim halkıda buna göz yumuyor öylemi?? 29 133 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Yapma Sayın Başkan CHP lileri üzme (Gerçek bir vatan evladı bayrağını dalgalandırıyor bundan hainler rahatsız olmuş) 129 24 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Helal olsun 94 24 Yanıtla
  • Deutschland:
    dersimi kabul etmemek Osmanlıyı da kabul etmemektedir Osmanlı'nın bir vilayeti ve ismi dersim ise ve sancak ise ve bu ülke için savaşmış ise ozaman Osmanlıyı da kabul etmeyin 20 78 Yanıtla
  • Test Test:
    Dersim olsa ne Tunceli olsa ne.. devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı değilse sen oradaki halkı kazanmak yerine dayatma ve ötekileştirmeyle ancak düşman kazanırsın çok ırkçı hareketler bunlar ve yanlış bir yöntem 24 62 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    Siyaset başka terör başka bunlardan bizlere dost olmaz 36 8 Yanıtla
  • Taskin Buyar:
    Halka vatana millete hizmet edeceksin pkk ya degil deas e degil feto ye degil yoksa alirlar seni oradan. Kim olursa olsun o koltukta isini yapacak herkes haddini bilecek o kadar. Vatan Millet Sakarya gerisi teferruat. Herkes isinin basina 30 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi - Son Dakika
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