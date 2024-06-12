Tunus, 2024'ün ilk beş ayında 30.281 kaçak göçmenin İtalya'ya geçişini engelledi

Güncel

TUNUS, 12 Haziran (Xinhua) -- Tunus, 2024'ün ilk beş ayında 30.281 kaçak göçmenin, Akdeniz yoluyla İtalya'ya geçişini engelledi.

Tunus Ulusal Muhafızları Salı günü Facebook hesabından paylaşılan açıklamada, "Aynı dönemde Tunus Deniz Muhafızları birimleri, İtalya sahiline yönelik 1.041 yasadışı göç girişimini de durdurdu" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Deniz Muhafızları birimlerinin yedisi Tunus vatandaşı olmak üzere 462 yasadışı göçmenin cesedine ulaştığı da belirtildi.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.

Tunuslu yetkililerin uyguladığı sıkı önlemlere rağmen Tunus'tan İtalya'ya geçen yasadışı göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.