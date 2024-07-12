Tunus Açıklarında Su Alan 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Tunus Açıklarında Su Alan 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Avrupa'ya geçmeye çalışırken Tunus açıklarında tekneleri su alan 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler tedavi için hastanelere sevk edildi. Tunus'ta 2024 yılında ise 462 göçmenin cesedine ulaşıldı.

12.07.2024 18:07
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Avrupa'ya geçmeye çalışırken Tunus açıklarında tekneleri su alan 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresi, kurtarılan düzensiz göçmenlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkenin güney sahilleri açıklarında tekneleri su alan aralarında hamile bir kadının ve bebeğin olduğu 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler tedavileri için bölgedeki hastanelere sevk edildi." ifadelerine yer verildi.

Tunus'ta 2024 yılı ilk 6 ayı içerisinde 462 göçmenin cesedine ulaşıldı

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresi tarafından haziran ayında yapılan açıklamada, 2024 yılı ilk altı ayı içerisinde, güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine karşı yaptığı operasyonlarda 30 bin 281 düzensiz göçmenin durdurulduğu, operasyonlar esnasında engellenen 1041 düzensiz göç girişiminde, aralarında 7'si Tunuslu olmak üzere 462 göçmenin cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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