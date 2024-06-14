Tunus Cumhurbaşkanı 431 mahkum için af kararı çıkardı

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kurban Bayramı dolayısıyla 431 mahkum için af kararı çıkardı.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Said'in, Kurban Bayramı dolayısıyla 431 mahkum için Cumhurbaşkanlığı Özel Af Yetkisi'ni kullandığı belirtildi.

Açıklamada aftan yararlanan 298 mahkumun serbest bırakıldığı, diğer mahkumların ise cezalarının hafifletildiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in dini ve milli bayramlarda kullandığı Cumhurbaşkanlığı Özel Af Yetkisi'nden her yıl yüzlerce mahkum yararlanıyor.