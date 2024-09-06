Tunus Cumhurbaşkanı adayı Ayaşi Zamal tekrar gözaltına alındı - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı adayı Ayaşi Zamal tekrar gözaltına alındı

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Ayaşi Zamal, sahte beyanda bulunmak suçlamasıyla görülen davadan serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alındı. Zamal'ın kampanya sözcüsü, adaylığın devam ettiğini ve seçimden bir gün öncesine kadar kampanyaya devam edeceklerini belirtmişti.

06.09.2024 13:20
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Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Ayaşi Zamal, sahte beyanda bulunmak suçlamasıyla görülen davadan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alındı.

Zamal'ın sosyal medya hesabından gözaltına ilişkin paylaşılan mesajda, "Sayın Ayaşi Zamal, serbest kalmasının ardından güvenlik güçlerince tekrar gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü." ifadelerine yer verildi.

Zamal, yargılandığı sahtecilik davasından tutuksuz yargılanmak üzere bugün sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Sahte beyanda bulunmak suçlamasıyla 2 Eylül Pazartesi günü gözaltına alınan Zamal'ın kampanya sözcüsü Remzi el-Habbali, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, gözaltına alınmasına rağmen Zamal'ın adaylığının devam ettiğini, bu nedenle seçimden bir gün öncesine kadar kampanyaya devam edeceklerini belirtmişti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini kaydederek, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Buasker, adaylık başvuruları kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğunu veya adaylık şartlarını yerine getirmediğini söylemişti.

Adaylıkları kabul edilmeyen 3 aday Tunus İdari Mahkemesine başvurmuş, mahkeme söz konusu kişilerin adaylıklarının önünde herhangi bir engel olmadığı kararını almıştı.

Buasker, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada ise başvurusu kabul edilmeyenlerden 3'ünün İdari Mahkemeden aldıkları olumlu kararın uygulanmasının mümkün olmadığını, seçimlerde yalnızca 3 adayın yarışacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı adayı Ayaşi Zamal tekrar gözaltına alındı - Son Dakika

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