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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ikili ilişkileri ele aldı - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ikili ilişkileri ele aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kongo Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu kabul etti. Görüşmede, Tunus ile Afrika ülkeleri arasındaki güçlü işbirlikleri ve dayanışma vurgulandı. Ayrıca, Afrika Kıtası'ndaki krizlerin sonlandırılması ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlanması için ortak politikaların geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Görüşmede ayrıca, Kongo Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Libya Komitesi Başkanı'nın gönderdiği mektup da iletilerek, Tunus'un Libya'ya destek vermeye devam edeceği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ikili ilişkileri ele aldı
13.01.2024 - 19:39,
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ikili ilişkileri ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Said, Kongo Dışişleri Bakanı Gakosso'yu Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Said, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Tunus ile Afrika ülkeleri arasında kardeşlik ve dayanışma temeline dayanan ikili ve çok taraflı güçlü işbirliklerinin olduğunu belirtti.

Afrika Kıtası'ndaki ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin ve ortaklıkların önemine dikkati çeken Said, kıtadaki krizleri sonlandırmak ve sonraki nesillere daha iyi bir gelecek inşa etmek için farkındalığı güçlendirecek ortak politikalar geliştirmenin gerekliliğini vurguladı.

Gakosso, görüşmede Kongo Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Libya Komitesi Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun gönderdiği mektubu Cumhurbaşkanı Said'e iletti.

Cumhurbaşkanı Said'in 5 Şubat'ta Libya'daki krize ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Brazzaville'ye davet edildiği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve diplomatik misyonların Libya krizinin çözümüne ilişkin gösterdikleri çabanın takdir edildiği ve Tunus'un kardeş ülke Libya'yı desteklemeye devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ikili ilişkileri ele aldı - Son Dakika
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