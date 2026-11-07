Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, CEN-SAD'ı yeniden etkinleştirme çağrısında bulundu - Son Dakika
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Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, CEN-SAD'ı yeniden etkinleştirme çağrısında bulundu

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Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Trablus'taki CEN-SAD 22. Olağan Yürütme Konseyi Toplantısı'nda topluluğun yeniden etkinleştirilmesi çağrısında bulundu. Nefti, kurumlara duyulan güveni güçlendirecek uygulanabilir mekanizmalar geliştirilmesini istedi.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu'nun (CEN-SAD) yeniden etkinleştirilmesi ve kurumlarına duyulan güvenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Nefti, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen CEN-SAD 22. Olağan Yürütme Konseyi Toplantısı'na katılan Tunus heyetine başkanlık etti.

Toplantıda Tunus adına konuşma yapan Nefti, ülkesinin topluluğun çalışmalarını, kurumlarını ve girişimlerini desteklemeye ve faaliyetlerinin yeniden hız kazanmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğunu belirtti.

Nefti, topluluğun gelecek dönemine ilişkin iddialı bir yol haritası oluşturacak uzlaşı kararlarının alınmasını ve kurumlarına duyulan güveni yeniden tesis edecek uygulanabilir mekanizmaların geliştirilmesini istediklerini ifade etti.

Üye ülkelerin gerçek ihtiyaçlarını esas alan, güvenlik, ekonomi ve iklim alanlarındaki mevcut sorunları dikkate alan gerçekçi ve pratik bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Nefti, Sahra-Sahel bölgesi halklarının kapsamlı güvenliğinin sağlanması için kalkınma önceliklerinin belirlenmesinin önemine dikkati çekti.

Nefti, bu kapsamda gıda, enerji ve su güvenliğinin bölgenin öncelikli ihtiyaçları arasında yer aldığını kaydetti.

Bölge ülkeleri arasında koordinasyon, işbirliği, entegrasyon ve bilgi ile deneyim paylaşımı mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Nefti, ortak çalışma programlarının geliştirilmesinin güvenlik ve istikrarın desteklenmesine, kalkınma, yatırım ve ekonomik entegrasyon fırsatlarının artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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