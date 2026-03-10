Tunus Medine Festivalinde Santur Konseri - Son Dakika
Tunus Medine Festivalinde Santur Konseri

Tunus Medine Festivalinde Santur Konseri
10.03.2026 14:23
Sedat Anar, Tunus Medine Festivalinde Anadolu tasavvuf müziği ile dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Santur sanatçısı Sedat Anar, Tunus Medine Festivali kapsamında başkent Tunus'ta konser verdi.

Tunus'taki tarihi "medine" bölgesinde düzenlenen konser, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Anar, konserde def sanatçısı kardeşi Selahattin Anar ve eşi Damla Anar ile birlikte sahne aldı.

Programda, Anadolu tasavvuf geleneğinin önemli isimlerinden Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Niyazi Mısri gibi mutasavvıf şairlerin şiirlerinden bestelenen eserlerin yanı sıra Aşık Veysel'e ait bir türkü de seslendirildi.

Sanatçılar ayrıca Tunuslu ud virtüözü Enver Brahim'in eserlerinden bir parçayı da dinleyiciler için icra etti.

Konseri Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, YEE Tunus Koordinatörü İbrahim Furkan Öztürk ile çok sayıda Türk ve Tunuslu sanatsever izledi.

Büyükelçi Demircan, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayının İslam dünyasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Ramazan ayının İslam aleminin bütününde çok farklı bir yeri var. Ülkemizde de gerçekten iftarlar, sahurlar ve özel etkinlikler düzenlenir fakat Tunus'ta bütün bir hayatın Ramazan ayında bu şekilde önemle takip edildiğini görüyoruz." dedi.

Tunus'ta Ramazan ayında kültür ve sanat faaliyetlerinin yoğun şekilde gerçekleştiğine işaret eden Demircan, "Şehrin 'Medine' dediğimiz eski yerleşim bölgesinde, tarihi mekanlarda yüzlerce, binlerce etkinliğin gerçekleştiği bir festivalin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kültürel alanda Tunus'ta yakından takip edildiğini vurgulayan Demircan, "Özellikle sinemamız, müziğimiz ve yemeklerimiz çok ilgi görüyor. Yıl içerisinde yaklaşık 200 bin Tunuslu'nun ülkemizi ziyaret ettiğini düşündüğünüzde ilişkilerimizin ne kadar derin olduğunu anlarsınız." diye konuştu.

Sanatçı Anar ise Tunus'ta ilk kez konser verdiklerini belirterek tarihi bir mekanda sahne almanın kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

Konserde ağırlıklı olarak Anadolu'da yaşamış sufilerin şiirlerinden besteler icra ettiklerini ifade eden Anar, "Yunus Emre, Hz. Mevlana ve Niyazi Mısri gibi isimlerin şiirlerine yaptığımız besteleri çaldık. Tunus'ta olduğumuz için lise yıllarımdan beri hayranı olduğum Enver Brahim'in bir eserini de seslendirdik." dedi.

Anar, dinleyicilerin esere mırıldanarak eşlik etmesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, santur, cura ve def eşliğinde gerçekleşen konserin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 42'ncisi düzenlenen Tunus Medine Festivali, her yıl Ramazan ayı boyunca farklı ülkelerden birçok sanatçıya ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Festival, Etkinlik, Kültür, Güncel, Tunus, Sanat, Müzik, Son Dakika

Tunus Medine Festivalinde Santur Konseri

Tunus Medine Festivalinde Santur Konseri
