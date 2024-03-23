Tunus, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Tunus, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Tunus Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Tunus'un Moskova'daki vahim ve trajedik terör saldırısını şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, "Dost ülke Rusya halkına ve saldırıda hayatını kaybeden ailelere en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Masum insanların hayatını kaybettiği bu korkakça eylemde yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60'ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
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