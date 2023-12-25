Tunus Muhalefeti: Seçimlere Katılım Düşüklüğü Halkın Tepkisi

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi" ilk tur seçimlerine katılımın düşük kalmasını "halkın Cumhurbaşkanına tepkisinin bir kanıtı" olarak değerlendirdi.

Aralarında Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi, Tunus İrade Hareketi ve Onur Koalisyonunun da bulunduğu birçok siyasi oluşumun desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkede ilk defa düzenlenen "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi" ilk tur seçimlerini değerlendirmek üzere başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, "Tunus halkının yüzde 90'ı temsilcilerinin belirleneceği seçime katılmadı. Yani halk Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yolunu (sistemini) reddetti. Said, seçimlere katılım oranını umursamıyor, yalnızca kendi sistemini uygulayacak resmi kurumların oluşturulmasını önemsiyor." dedi.

Tunus'un ancak ekonomik ve siyasi reformlarla krizden çıkabileceğini söyleyen Şabi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Seçimlere katılım oranının yüzde 11,66 olduğu açıklandı. Sahadaki seçim gözlemcilerinden aldığımız bilgiler ışığında bu sayının da abartıldığını ve gerçek sonuçlar olmadığını düşünüyoruz. Bizim tavsiyemiz bir an önce ülkeyi şeffaf ve adil seçimlere taşıyacak kimseyi dışlamayan diyaloğu ön plana çıkaran ulusal birlik hükümetinin kurulmasıdır."

"Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi" seçimlerine katılım oranı yüzde 12'nin altında kaldı

Tunus'ta dün gerçekleştirilen "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi" ilk tur seçimlerine katılım yüzde 11,66 oldu.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkede kayıtlı 9 milyon 80 bin 987 seçmenden 1 milyon 59 bin 4'ü oy kullandı. Yerel meclis seçimlerinde oy kullanma oranı 11,66 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Seçimlerin ikinci turunun şubat ayı başında yapılmasının planlandığını belirten Buasker, ilk tur nihai sonuçların ise 27 Aralık'tan önce kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuştu.

Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi seçimlerine giden süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla meclisin çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, oluşturulacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin, Halk Meclisi ile yerel meclisler arasındaki iletişimi sağlaması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki birçok siyasi parti seçimleri boykot ediyor.