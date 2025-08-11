Tunus Sendikası'ndan Gazze'deki Gazetecilere Tepki

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde Filistinli 6 gazetecinin kasten öldürülmesinin "gazetecilik tarihinde benzeri görülmemiş bir olay" olduğunu belirtti.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef almasına tepki gösterildi.

İsrail'in gazetecileri hedef alması kınanan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde görev yapan Al Jazeera ekibinin şehadeti vesilesiyle Filistin halkı ve dünyadaki özgür insanlara taziyelerimizi iletiyoruz. Gazetecilere yönelik suikast, gazetecilik tarihinde benzeri görülmemiş düzeyde bir olay." ifadeleri kullanıldı.

Medya mensuplarına yönelik son saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde barbarca saldırılarını başlattığı günden bu yana gazetecilere yönelik suçlarının devamı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası olarak Gazze'den gerçekleri dünyaya duyuran seslere yönelik korkakça saldırıları kınıyoruz. Uluslararası güçleri de Gazze'de gazetecilik mesleğini icra eden kişileri korumaya davet ediyoruz. Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili derhal soruşturma açılmalı ve bu saldırılar savaş suçu sayılmalı."

Tunus Genel İşçi Sendikası da İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İsrail ordusunun, dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.