Tunus'ta 3 Küresel Sumud Filosu aktivisti süresiz açlık grevine başladı - Son Dakika
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Tunus'ta 3 Küresel Sumud Filosu aktivisti süresiz açlık grevine başladı

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Tunus'ta tutuklu bulunan 3 Küresel Sumud Filosu aktivisti, tutukluluklarını ve Filistin'e desteğin suç sayılmasını protesto etmek için bugünden itibaren süresiz açlık grevine başladı.

Tunus'ta tutuklu bulunan 3 Küresel Sumud Filosu (KSF) aktivisti, bugünden itibaren süresiz açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

Tunus'ta tutuklu yargılanan aktivistlerden Nebil Şunufi, Gassan el-Hanşiri ve Gassan el-Buğdiri yaptıkları ortak açıklamada, tutukluluklarını ve haklarındaki suçlamaları protesto etmek, Filistin'e desteğin suç sayılmasına yönelik sürecin sona erdirilmesini talep etmek amacıyla bugün itibariyle süresiz açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

Aktivistler, 16 Ağustos'tan bu yana açlık grevinde bulunan KSF yönlendirme komitesi üyesi Vail Nevvar'a destek amacıyla da açlık grevine başlayacaklarını bildirdi.

Açıklamada ayrıca 16 Eylül'de yapılacak duruşmanın kamuya açık ve adil yargılama standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve daha önce serbest bırakılan KSF aktivistlerine yönelik hareket ve siyasi faaliyet kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulunuldu.

KSF, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Nevvar'ın 17 gündür sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini bildirmişti.

Açıklamada, Nevvar'ın sık sık bayıldığı, ciddi solunum sıkıntısı yaşadığı, kan şekerinin tehlikeli seviyelere düştüğü ve kan kustuğu öne sürülmüş, gerekli uzman tıbbi müdahalenin sağlanması çağrısı yapılmıştı.

Tunus'ta Sumud Filosu soruşturması

Tunus yargısı, 16 Mart'ta Küresel Sumud Filosu'nun Tunus'taki yürütme kurulunun 7 üyesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Tutuklananlar arasında Şunufi, Hanşiri, Buğdiri ve Nevvar'ın yanı sıra Muhammed Emin Bennur, Cevahir Şenne ve Sena el-Musahili bulunuyordu.

Yargı, Musahili'yi 17 Nisan'da, Şenne'yi 23 Nisan'da, Bennur'u ise 22 Mayıs'ta serbest bırakmıştı.

KSF, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 2025'te farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla kurulmuştu.

Kaynak: AA

Filistin, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta 3 Küresel Sumud Filosu aktivisti süresiz açlık grevine başladı - Son Dakika

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