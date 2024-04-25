Tunus\'ta düzenlenen 38. Uluslararası Kitap Fuarı Filistin Halkıyla Dayanışma temasıyla gerçekleşiyor

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Tunus'ta 38. Uluslararası Kitap Fuarı, bu yıl "Filistin Halkıyla Dayanışma" sloganıyla düzenleniyor.

Filistin halkıyla dayanışmanın ön plana çıktığı, 25 ülkeden 314 yayınevinin katıldığı kitap fuarında, 109 binin üzerinde eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Başkent Tunus'taki Kram Fuar Merkezinde 18 Nisan'da resmi açılışı yapılan kitap fuarına katılan Tunus Kütüphane Yayınevi Temsilcisi Yusuf Ayari, AA muhabirine konuştu.

Ayari, "Kitap fuarına katılım düşük seviyede. Daha çok gençlerin rağbet ettiği fuarda, geçen yıllara kıyasla kitap fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kitap satışlarında istediğimiz rakamları yakalayamadık. Eskiden az da olsa bilgi edinebilmek için çok kitap okurduk, şimdiki nesil mümkün olduğu kadar az okuyarak çok bilgiye ulaşmaya çalışıyor." dedi.

Kağıtta devlet sübvansiyonu olmasına rağmen kağıt ve baskı masraflarından dolayı kitap fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Ayari, fiyatların yüksek olmasından dolayı bilgiye ulaşmada daha çok sanal ortamın kullanıldığını söyledi.

Yazar ve akademisyen Ammar el-Cemai ise Tunusluların kitap okuma alışkanlığının devam ettiğini, kitap okuma kültürünün Tunus'ta sağlam bir şekilde yerleştiğini vurguladı.

Sanal ortamlardaki blog yazarlarının okuma kültürünü geliştirmeye yardım ettiğini savunan Cemai, şöyle devam etti:

"Sosyal medya hesabımda yayımladığım yazılarım olmasaydı okurlarım kitaplarıma bu kadar rağbet etmeyecekti. Ne zaman bir kitabım yayınlansa konusu ne olursa olsun okuyucularım tarafından takip ediliyor. Yani kağıt kültürü devam ediyor, okuyucular kitapları fiziki olarak okumayı tercih ediyor."

En iyi kitap yarışmaları ve imza günlerine de ev sahipliği yapacak 38. Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nın kapıları 28 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.