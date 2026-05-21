Tunus'ta Avukatlar Greve Gitti

21.05.2026 23:55
Tunus'un 5 kentinde avukatlar, mesleki talepler için greve başladı. Adalet reformu istiyorlar.

Tunus'un kuzeyindeki 5 kentte görev yapan avukatlar, mesleki taleplerinin karşılanması için greve gitti.

Tunus Barolar Birliğine bağlı Bizerte Barosu Başkanı Ziyad Bin Sula AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin Binzert, Beca, Cenduba, Kef ve Silyana kentlerini kapsadığını söyledi.

Bin Sula, grevin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve avukatların sigorta fonunun reforme edilmesi gibi mesleki talepler doğrultusunda düzenlendiğini belirtti.

Tunus'ta 19 Mayıs Salı günü de yüzlerce avukat, Tunus Barolar Birliğinin çağrısıyla başkent Tunus'taki mahkeme önünde eylem düzenlemiş ve greve gitmişti.

Avukatlar, adalet sisteminin reforme edilmesi, mahkemelerdeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yıpranan mahkeme altyapısının yenilenmesi ve emeklilik fonlarının düzenlenmesi gibi taleplerde bulunuyor.

Tunus Barolar Birliği, 19 Mayıs'ta başlayan grev silsilesinin 18 Haziran'da ülke genelinde yapılacak genel grevle sona ereceğini açıklamıştı.

Tunus Adalet Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada, avukatların grev kararına rağmen mahkemelerin çalışmalarını normal şekilde sürdüreceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
