Tunus\'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi ikinci tur seçimleri 4 Şubat\'ta yapılacak

Tunus'ta ilk turu 24 Aralık 2023'te yapılan Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi'nin ikinci tur seçimleri 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi'nin ikinci tur seçimlerinin 4 Şubat'ta düzenleneceğini söyledi.

Seçimlerin nihai sonuçlarının onaylandığını, sadece ihtilaflı olan 3 bölgeyle ilgili mahkeme kararının beklendiğini belirten Buasker, ikinci tur seçimlerinin yüzde 50 oy oranının aşılamadığı bölgelerde en çok oyu alan iki aday arasında yapılacağını ifade etti.

İlk tur seçimlerine katılım 11,84 oranında gerçekleşti

Faruk Buasker, 28 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi için 24 Aralık'ta düzenlenen ilk tur seçimlerine katılımın yüzde 11,84 oranında gerçekleştiğini ve 1348 adayın katıldığı seçimleri kazandığını, ikinci tur seçimlerinin 781 seçim bölgesinde düzenleneceğini duyurmuştu.

İkinci turda 163'ü kadın 1562 adayın yarışacağını belirten Buasker, aday olacağını ifade etti.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi 77 üyeden oluşacak

Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri, kurayla seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek. İl meclislerine gönderilen üyelerin arasından, bölgelere ayrılan kotaya göre 77 meclis üyesi, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinde görev yapacak.

Toplam 24 ilin bulunduğu Tunus'ta, il meclisi üyeleri dönüşümlü olarak Konseyde görev yapacağı için her 3 ayda bir Konseye gönderilecek adaylar için yerel mecliste kura çekilecek.

En önemli görevi, Halk Temsilciler Meclisi ile yerel yönetimler (meclis) arasındaki ilişkileri düzenlemek olan Konsey, çeşitli bütçe ve kalkınma planlarına ilişkin kararlarda görüş bildirecek.

Ayrıca yıllık bütçenin Mecliste oylamasında önemli rol oynayacak Konseyin görevlerini düzenleyen yeni bir yasanın, seçimlerin tamamlanmasının ardından çıkarılması öngörülüyor.

Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi seçimlerine giden süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclisin çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, oluşturulacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin, Halk Meclisinin ikinci kanadını oluşturması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki birçok siyasi parti seçimleri boykot ediyor.