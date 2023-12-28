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Tunus'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi Seçimlerini 1348 Aday Kazandı - Son Dakika
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Tunus'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi Seçimlerini 1348 Aday Kazandı

Tunus'ta düzenlenen Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi seçimlerinde 1348 adayın kazandığı bildirildi. Seçimlerin ikinci turu ise 781 seçim dairesinde yapılacak. Ülkede 9 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunurken, katılım oranı yüzde 11,84 olarak açıklandı.

Tunus\'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi Seçimlerini 1348 Aday Kazandı
28.12.2023 - 00:41,  Güncelleme: 00:52
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Tunus'ta 24 Aralık'ta düzenlenen Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi seçimlerini 1348 adayın kazandığı bildirildi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Buasker, ilk turda 1348 adayın konseye üyelik seçimlerini kazandığını, ikinci turun ise 781 seçim dairesinde yapılacağını belirtti.

Faruk Buasker, henüz tarihi belirlenmeyen ikinci turda 163'ü kadın 1562 kişinin aday olacağını ifade etti.

Ülkede 9 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunduğunu bildiren Buasker, seçimlere katılımın yüzde 11,84 olduğunu söyledi.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi 77 üyeden oluşacak

Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri, kurayla seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek. İl meclislerine gönderilen üyelerin arasından, bölgelere ayrılan kotaya göre 77 meclis üyesi, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinde görev yapacak.

Toplam 24 ilin bulunduğu Tunus'ta, il meclisi üyeleri dönüşümlü olarak Konseyde görev yapacağı için her 3 ayda bir Konseye gönderilecek adaylar için yerel mecliste kura çekilecek.

En önemli görevi, Halk Temsilciler Meclisi ile yerel yönetimler (meclis) arasındaki ilişkileri düzenlemek olan Konsey, çeşitli bütçe ve kalkınma planlarına ilişkin kararlarda görüş bildirecek.

Ayrıca yıllık bütçenin Mecliste oylamasında önemli rol oynayacak Konseyin görevlerini düzenleyen yeni bir yasanın, seçimlerin tamamlanmasının ardından çıkarılması öngörülüyor.

Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi seçimlerine giden süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclisin çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, oluşturulacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin, Halk Meclisinin ikinci kanadını oluşturması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki birçok siyasi parti seçimleri boykot ediyor.

Kaynak: AA
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