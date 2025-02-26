Tunus'ta Brahmi Davasında İdam Cezası

Tunus mahkemesi, eski Ulusal Kurucu Meclis Üyesi ve muhalif lider Muhammed Brahmi suikastına karıştıkları gerekçesiyle 8 sanık hakkında idam cezası verdi.
Tunus resmi ajansının (TAP) yargı kaynaklarından aktardığı haberine göre, terörle mücadele mahkemesi son duruşmasında, Muhammed el-Brahmi suikastı davasındaki sanıklar hakkında kararlarını açıkladı.
Mahkeme, Brahmi davasında, "devlet düzenini değiştirmeye teşebbüs, halkı silah kullanarak birbirini öldürmeye teşvik etme ve ülke içinde kaos çıkarmaya yönelik suçlar" kapsamında tutuklu 8 kişinin idamına hükmederken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları verdi.
Firari bir sanık da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İdam cezası alan sanıklardan 3'ü hakkında "kasten adam öldürmeye iştirak" suçundan da ikinci bir idam cezası daha verildi.
Tunus'ta, Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Belıyd, 6 Şubat 2013'te, Ulusal Kurucu Meclis Üyesi ve muhalif lider Muhammed el-Brahmi de 25 Temmuz 2013'te uğradıkları silahlı saldırılarda hayatlarını kaybetmişti
Tunus İçişleri Bakanlığı, olayın ardından "radikal unsurların" suikastta rol aldığını açıklamıştı.
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