Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı'nın adaylığı kabul edildi

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Tunus'ta mahkeme Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı Abdullatif el-Mekki'nin 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adaylığının önünde herhangi bir engel olmadığına hükmetti.

Tunus İdari Mahkemesi, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylık şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle cumhurbaşkanı seçimi için adaylığı kabul edilmeyen Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı Mekki'nin yaptığı itirazı kabul etti.

Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed en-Nefati AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus İdari Mahkeme'sinin, Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun Mekki'nin adaylığını reddetmesinin ardından yaptıkları itirazı haklı bulduğunu ve bunun Mekki'nin cumhurbaşkanlığı yarışına geri dönmesi anlamına geldiğini söyledi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini belirterek 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Buasker, adaylık başvuruları kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğunu veya adaylık şartlarını yerine getirmediğini söylemişti.