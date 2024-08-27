Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı'nın adaylığı kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı'nın adaylığı kabul edildi

Tunus İdari Mahkemesi, Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı Abdullatif el-Mekki'nin cumhurbaşkanı seçiminde adaylığının kabul edildiğini açıkladı. Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylık şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle reddedilen Mekki'nin yaptığı itiraz kabul edildi.

27.08.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta mahkeme Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı Abdullatif el-Mekki'nin 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adaylığının önünde herhangi bir engel olmadığına hükmetti.

Tunus İdari Mahkemesi, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylık şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle cumhurbaşkanı seçimi için adaylığı kabul edilmeyen Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı Mekki'nin yaptığı itirazı kabul etti.

Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed en-Nefati AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus İdari Mahkeme'sinin, Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun Mekki'nin adaylığını reddetmesinin ardından yaptıkları itirazı haklı bulduğunu ve bunun Mekki'nin cumhurbaşkanlığı yarışına geri dönmesi anlamına geldiğini söyledi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini belirterek 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Buasker, adaylık başvuruları kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğunu veya adaylık şartlarını yerine getirmediğini söylemişti.

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Tunus, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı'nın adaylığı kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 19:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı'nın adaylığı kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement