Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Adaylığına İzin Verilmedi

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Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisince adaylığı duyurulan cezaevindeki Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi'nin adaylığına, Yüksek Seçim Kurulunun izin vermediği bildirildi.

Cumhuriyet Partisi, seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Genel Başkan Yardımcısı Visam es-Sağir, burada yaptığı konuşmada, "Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, partimizin genel sekreteri İsam eş-Şabi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına izin vermedi. Bu şartlarda, Şabi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı aldı. Parti olarak siyasi mahkumların özgürlüğü için ve seçimlerin şeffaf bir ortamda yapılabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Partisi, Şubat 2023'ten bu yana "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan partinin Genel Sekreteri Şabi'yi, cumhurbaşkanı adayı olarak duyurmuştu.

Tunus'taki "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturması

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif hakkındaki soruşturma 11 Şubat'ta başladı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındıktan bir süre sonra tutuklu yargılanacaklarını duyurdu.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun da 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Habib el-Luz ise "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.