Tunus'ta Eğitim Fuarı Düzenlendi

Tunus'ta Türk üniversitelerinin de katılımı ile eğitim fuarı düzenlendi.

Başkent Tunus'taki Kongre Sarayı'nda düzenlenen fuara, aralarında 10 tanesi Türkiye'den olmak üzere 100'e yakın üniversite stant açtı.

Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) da stantlarının bulunduğu eğitim fuarında açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'den üniversitelerin katılımı ile düzenlenen fuara yoğun ilgiden dolayı başarılı bulduğunu söyledi.

Tunus merkezli Veccihni (Beni yönlendir) eğitim firması tarafından düzenlenen fuara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Demircan, "Türkiye'de 350 bin olan yabancı öğrenci sayısını 500 bine çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede TMV, üniversitelerimiz ve ihracatçılar meclisindeki eğitim bölümü gerçekten çok ciddi bir atak içerisinde. Dünyanın dört bir yanını dolaşıp ülkemize öğrenci kazandırıyorlar. Türkiye üniversite eğitimi konusunda ulaştığı 350 bin sayısı ile iddialı. Tunus'ta gerçekten her yıl birkaç tane etkinliğe Türkiye ve Türk üniversiteleri olarak katılım sağlıyoruz." dedi.

Tunus'ta düzenlenen eğitim fuarlarının önemli olduğunu vurgulayan Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'deki eğitim fırsatlarını ve imkanlarını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyor ve öğrenci kazanmaya çalışıyoruz. Ülkemiz gelecekte sanayisini, ticaretini ve ekonomisini büyütmek istiyorsa, kültürünü yaymak istiyorsa, ilişkilerini güçlendirmek istiyorsa bu gençler üzerinden olacaktır. Karşılıklı olarak öğrenci değişimleri ile ülkeler arasında kurdukları bağlar bize kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir fırsatlar sunacak. Her şey gençlik üzerinden yürüyor, yatırımı gençlere yapmak lazım."

Üniversite öğrencilerine yönelik başkent Tunus'ta düzenlenen eğitim fuarı, daha sonra Susa ve Sfakes kentlerinde de düzenlenecek.