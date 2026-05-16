Tunus'ta Ekonomik Kriz ve Siyasi Tutuklamalara Karşı Protesto

16.05.2026 23:02
Tunus'ta yüzlerce kişi, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ekonomik sorunlar için yürüdü.

Tunus'ta, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ülkedeki ekonomik koşulların iyileştirilmesi talebiyle yürüyüş düzenledi.

Muhalif siyasi partiler, aktivistler ve gençlik gruplarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Ülkeyle aynı adı taşıyan başkent Tunus'un merkezi noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüşe katılanlar, daha sonra başkentin ara sokakları ile sebze-meyve pazarlarının bulunduğu bölgelerden geçerek kent merkezine doğru ilerledi.

Göstericiler, siyasi baskı ve ekonomik kriz karşıtı sloganlar atarken, ellerinde taşıdıkları boş alışveriş sepetleriyle halkın alım gücündeki düşüşe dikkati çekti.

Protestocular, temel tüketim ürünlerinde fiyatların dondurulmasını ve yüksek enflasyona yol açtığını savundukları ekonomi politikalarının gözden geçirilmesini talep etti.

Yürüyüşte ayrıca son dönemde bazı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alınmasına tepki gösterildi.

Göstericiler, insan hakları kuruluşları ile genç doktorlar derneği dahil bazı kurumlara yönelik gözaltı kararlarının geri çekilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said yönetimi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, alınan kararların "devleti ve kamu düzenini koruma" amacı taşıdığını savunmuş, ülkede yolsuzlukla mücadele ve ekonomik istikrarın sağlanması için reform sürecinin sürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

