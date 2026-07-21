Tunus'ta Elektrik Kesintileri Gündemi - Son Dakika
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Tunus'ta Elektrik Kesintileri Gündemi

21.07.2026 16:13
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Tunus'ta elektrik üretimi %6 artmasına rağmen, planlı kesintiler günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tunus'ta elektrik üretimi 2026'nın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artmasına rağmen, ülkenin birçok bölgesinde yaşanan planlı elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Tunus Ulusal Enerji ve Maden Gözlemevi'nin (ONEM) verilerine göre, ülkenin toplam elektrik üretimi ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 7 bin 506 gigavatsaat seviyesine ulaştı.

Tunus resmi ajansı TAP'ta yayımlanan habere göre, söz konusu üretim yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen öz üretimi de kapsarken geçen yılın aynı döneminde toplam üretim 7 bin 67 gigavatsaat olarak kaydedilmişti.

Gözlemevi, iç piyasaya yönelik elektrik üretiminin de aynı dönemde yüzde 4 arttığını, yerel elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 9'unun ise ağırlıklı olarak Cezayir'den yapılan ithalatla karşılandığını bildirdi.

Verilere göre, devlete ait Tunus Elektrik ve Doğalgaz Şirketi (STEG), toplam elektrik üretiminin yüzde 91'ini gerçekleştirirken, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payı yüzde 9 oldu.

Elektrik üretimindeki artışa karşın, Tunus'un birçok bölgesinde geçen haftadan bu yana aşırı sıcak hava dalgasının etkisiyle günlük planlı elektrik kesintileri uygulanıyor.

STEG, kesintilerin elektrik şebekesinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said de hafta sonu yaptığı açıklamada, çeşitli bölgelerde aynı anda yaşanan sık elektrik kesintilerini "normal olmayan bir durum" şeklinde niteleyerek, ihmali bulunanlar hakkında hesap sorulacağını ifade etmişti.

Son günlerde kesintiler nedeniyle Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği (LTDH) ile Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) da açıklama yayımlayarak elektrik ve su hizmetlerindeki aksamalara tepki göstermiş, kamu altyapısının güçlendirilmesi ve sektörlerde reform yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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