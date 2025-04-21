Tunus'ta Eski Hakim Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tunus'ta Eski Hakim Gözaltına Alındı

Tunus'ta Ahmed Savab, 'devlet güvenliğine karşı komplo' davası kapsamında gözaltına alındı.

21.04.2025 18:35
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Tunus'ta güvenlik güçleri, "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" davasının savunma heyetinden eski hakim ve avukat Ahmed Savab'ı gözaltına aldı.

Avukat Sami bin Gazi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tunus polisinin, eski İdare Mahkemesi hakimi ve "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" davasının savunma heyeti avukatlarından Ahmed Savab'ı evinde gözaltına alarak, Terör Suçları Soruşturma Birimi'nin bulunduğu başkentin Buşuşa bölgesindeki emniyet merkezine götürdüğünü belirtti.

Avukat Bin Gazi, terörle mücadele yasası uyarınca Savab'ın 48 saat boyunca avukatlarıyla görüşmesinin yasaklandığını ifade etti.

Tunus'ta ilgili mahkeme, 19 Nisan'da, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklara 13 ile 66 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında "devletin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak", "terörle bağlantılı örgüt kurmak ve bu örgüte katılmak", "devlet yapısını değiştirmeye yönelik saldırı hazırlığı", "halkı birbirine karşı silahlı kışkırtma", "kaos, yağma ve cinayet teşviki", "gıda ve çevre güvenliğine zarar vermek" yer alıyor.

Davada, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Cevher bin Mübarek, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, eski bakanlardan Gazi eş-Şevvaşi ve eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Rıda Belhac gibi isimler de yargılanıyor.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan dolayı gözaltına alındığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Eski Hakim Gözaltına Alındı - Son Dakika

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