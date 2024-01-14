Tunus\'ta Filistin Direnişini Destekleme Forumu düzenlendi

Tunus'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen "Filistin Direnişini Destekleme Forumu"nda Arap ülkelerine Gazze halkına destek verme çağrısı yapıldı.

Tunus Halk Hareketi tarafından düzenlenen "Filistin Direnişini Destekleme Forumu", dün Başkent Tunus'ta başladı ve bugün düzenlenen programın ardından da sona erdi.

Foruma Filistin direniş grupları adına Hamas Hareketi yöneticileri Bessam Naim, Sami Ebu Zuhri ile Yusuf Hamdan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden ise Leyla Halid ve Lübnan Hizbullah'ından Hüseyin Garibis katıldı.

Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyir el-Magzavi forumun ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hareket olarak biz, çeşitli Arap ülkelerinden kardeşlerimize ve yoldaşlarımıza seslenmek için bu forumu düzenleme kararı aldık. Forum boyunca Gazze, Batı Şeria, Kudüs, Lübnan ve Irak'tan kardeşlerimizle Gazze için ne yapacağımızı tartıştık. Forumun ardından alınan kararları takip için bir komite kurulmasını kararlaştırdık." dedi.

Magzavi forum sonunda alınan kararları, "Arap dünyasını yeniden canlandırmak, dayanışma ruhunu ortaya çıkarmak için savaşın tarafı olduğumuzu ortaya koymak, Refah Sınır Kapısının açılmasını için çalışmak ve Arap dünyasındaki siyasilere harekete geçmeleri için baskı kurmak" şeklinde sıraladı.

Gazze'ye ve Filistin direnişine destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Magzavi, Filistinlilerin yürüttüğü mücadeleye omuz vermek için çaba sarf edeceklerini söyledi.