Tunus'ta Gannuşi İçin Dayanışma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Gannuşi İçin Dayanışma Mesajı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu muhalifler, Gannuşi'nin sağlık durumu için endişelerini dile getirerek dayanışma mesajı yayımladı.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo" davası kapsamında tutuklu bulunan muhalefetin önde gelen 10 ismi, Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin cezaevindeki sağlık durumundan duydukları endişeyi dile getirerek kendisiyle dayanışma mesajı yayımladı.

Aralarında Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, eski bakanlar ve siyasi parti yöneticilerinin de bulunduğu 10 muhalifin imzaladığı açıklama, Tunus'taki Tutuklu Siyasi Mahkumların Aileleri Koordinasyonunun sosyal medya hesabından yayımlandı.

Açıklamada imza sahiplerinin, Gannuşi'nin sağlık durumundan "derin endişe" duyduğu ve kendisine "tam dayanışmalarını" ileterek acil şifa diledikleri belirtildi.

Gannuşi'nin hastanede kaldığı süre boyunca ailesi ve avukatlarının ziyaretinden mahrum bırakılmasının kınandığı açıklamada, siyasi makamlara hukuka uymaları ve Gannuşi'nin Tunus vatandaşı olarak anayasal haklarının tamamından yararlanmasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Muhalefetin önde gelen isimleri imzaladı

Açıklamayı, Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Şabbi, Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, eski Bakan İyad el-Hemami, Nahda Hareketinin eski yöneticilerinden Abdülhamid Celasi, Ulusal Kurtuluş Cephesi yöneticileri Şeyma İsa ve Cevher bin Mübarek, eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin Özel Kalem Müdürü Rıza Belhac, eski Demokratik Akım Genel Sekreteri ve eski Bakan Gazi eş-Şevvaşi, Demokratik Blok Partisinin eski yöneticilerinden Hayyam et-Türki ile eski Tunuslu Gazeteciler Ulusal Sendikası yöneticilerinden Ziyad el-Hani imzaladı.

Gannuşi açlık ve ilaç grevini sonlandırmıştı

Gannuşi'nin savunma heyeti, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, müvekkilinin sağlık durumunu takip eden hastanedeki sağlık ekibinin talebi üzerine başlattığı açlık ve ilaç grevini sonlandırdığını duyurmuştu.

Savunma heyeti, Gannuşi'yi hastanede ziyaret etme ve kendisinin avukatları ve ailesiyle görüşme hakkının bulunduğunu belirterek, hukukun öngördüğü şekilde üzerindeki tecrit uygulamasının kaldırılmasını talep etmişti.

Heyet, daha önce yaptığı açıklamada Gannuşi'nin hastaneye kaldırılmasının ardından yaklaşık 12 gün boyunca "tamamen tecrit" altında tutulmasını protesto etmek amacıyla açlık ve ilaç grevine başladığını bildirmişti.

Nahda Hareketi de Gannuşi'nin cezaevinde "sistematik kötü muameleye" maruz kaldığını, bunun "temel haklarının ciddi şekilde ihlali" olduğunu vurgulamıştı.

Gannuşi 2023'ten beri cezaevinde

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderilmişti. Hakkında daha sonra farklı davalar kapsamında hapis cezaları verilmiş, Gannuşi kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek davaların siyasi olduğunu belirtmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise çeşitli açıklamalarında ülkedeki yargının bağımsız olduğunu ve çalışmalarına müdahale etmediğini belirterek, yargının kendisine yönelik politikaları reddeden kişileri takip etmek için kullanıldığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Gannuşi İçin Dayanışma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı 12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır’da verdi: Türkiye’nin en büyüğü hizmete açılacak Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi: Türkiye'nin en büyüğü hizmete açılacak
Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı

19:28
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı Hastaneye kaldırıldı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
19:24
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin’den olay paylaşım
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım
19:13
Gazeteci Nurettin Soydan’dan Ece Erken’e “Dedikoducu dede“ cevabı
Gazeteci Nurettin Soydan'dan Ece Erken'e "Dedikoducu dede" cevabı
18:53
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova’yı vurdu Panik ve korku dolu anlar kamerada
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
17:44
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
17:35
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 19:34:15. #7.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Gannuşi İçin Dayanışma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.