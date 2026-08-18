Tunus'ta Gannuşi İçin Dayanışma Mesajı

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo" davası kapsamında tutuklu bulunan muhalefetin önde gelen 10 ismi, Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin cezaevindeki sağlık durumundan duydukları endişeyi dile getirerek kendisiyle dayanışma mesajı yayımladı.

Aralarında Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, eski bakanlar ve siyasi parti yöneticilerinin de bulunduğu 10 muhalifin imzaladığı açıklama, Tunus'taki Tutuklu Siyasi Mahkumların Aileleri Koordinasyonunun sosyal medya hesabından yayımlandı.

Açıklamada imza sahiplerinin, Gannuşi'nin sağlık durumundan "derin endişe" duyduğu ve kendisine "tam dayanışmalarını" ileterek acil şifa diledikleri belirtildi.

Gannuşi'nin hastanede kaldığı süre boyunca ailesi ve avukatlarının ziyaretinden mahrum bırakılmasının kınandığı açıklamada, siyasi makamlara hukuka uymaları ve Gannuşi'nin Tunus vatandaşı olarak anayasal haklarının tamamından yararlanmasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Muhalefetin önde gelen isimleri imzaladı

Açıklamayı, Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Şabbi, Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, eski Bakan İyad el-Hemami, Nahda Hareketinin eski yöneticilerinden Abdülhamid Celasi, Ulusal Kurtuluş Cephesi yöneticileri Şeyma İsa ve Cevher bin Mübarek, eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin Özel Kalem Müdürü Rıza Belhac, eski Demokratik Akım Genel Sekreteri ve eski Bakan Gazi eş-Şevvaşi, Demokratik Blok Partisinin eski yöneticilerinden Hayyam et-Türki ile eski Tunuslu Gazeteciler Ulusal Sendikası yöneticilerinden Ziyad el-Hani imzaladı.

Gannuşi açlık ve ilaç grevini sonlandırmıştı

Gannuşi'nin savunma heyeti, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, müvekkilinin sağlık durumunu takip eden hastanedeki sağlık ekibinin talebi üzerine başlattığı açlık ve ilaç grevini sonlandırdığını duyurmuştu.

Savunma heyeti, Gannuşi'yi hastanede ziyaret etme ve kendisinin avukatları ve ailesiyle görüşme hakkının bulunduğunu belirterek, hukukun öngördüğü şekilde üzerindeki tecrit uygulamasının kaldırılmasını talep etmişti.

Heyet, daha önce yaptığı açıklamada Gannuşi'nin hastaneye kaldırılmasının ardından yaklaşık 12 gün boyunca "tamamen tecrit" altında tutulmasını protesto etmek amacıyla açlık ve ilaç grevine başladığını bildirmişti.

Nahda Hareketi de Gannuşi'nin cezaevinde "sistematik kötü muameleye" maruz kaldığını, bunun "temel haklarının ciddi şekilde ihlali" olduğunu vurgulamıştı.

Gannuşi 2023'ten beri cezaevinde

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderilmişti. Hakkında daha sonra farklı davalar kapsamında hapis cezaları verilmiş, Gannuşi kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek davaların siyasi olduğunu belirtmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise çeşitli açıklamalarında ülkedeki yargının bağımsız olduğunu ve çalışmalarına müdahale etmediğini belirterek, yargının kendisine yönelik politikaları reddeden kişileri takip etmek için kullanıldığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.