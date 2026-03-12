Tunus\'ta Geleneksel Türk İftarı

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programında Türkiye'den gelen aşçılar tarafından hazırlanan geleneksel Türk yemekleri davetlilere ikram edildi.

Başkent Tunus'ta bir otelde gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra Tunus'taki sanatçı, gazeteci ve toplumun önde gelen isimleri katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Demircan, yurt dışındaki kültürel faaliyetlerde Türk mutfağının önemli bir yer tuttuğunu belirterek, özellikle Türk Mutfağı Haftası kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde Türk mutfağının tanıtımına büyük önem verdiklerini söyledi.

Ramazan ayının bu kültürel paylaşım için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Demircan, "Ramazan ayı geldiğinde iftar sofraları daha da anlam kazanıyor. Türkiye'nin geleneksel ramazan iftar sofralarını ve mutfağımızın özel lezzetlerini burada tanıtma fırsatı buluyoruz. İçinde bulunduğumuz otelin özel davetiyle Türkiye'den gelen aşçılar ve bu alanda çalışan değerli isimlerle birlikte çok güzel bir iftar akşamı idrak ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'den gelen Sütiş Mutfak Koordinatörü Turgay Özdemir ise daha önce de Tunus'ta çeşitli etkinliklerde bulunduklarını belirterek, iftar programında Türk mutfağının zenginliğini yansıtan özel lezzetleri Aşçı Ufuk Salkıç ile beraber hazırladıklarını dile getirdi.

Özdemir, "Mutfağımız son derece geniş ve köklü bir geçmişe sahip. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, kendi lezzetini ve kültürünü koruyan birçok yemek var. Bugün de bu lezzetlerden bazılarını misafirlerimizle buluşturduk. Tunus da bir Akdeniz ülkesi olduğu için Akdeniz mutfağından da esinlenen bir menü hazırladık. Misafirlerimizin memnun olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

İftara katılan sanat ve kültür insanlarından Samira Turki Tercüman da davet için Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine teşekkür ederek, Türk mutfağından ve kültüründen büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Babası ressam Hedi Turki'nin adını taşıyan bir sanat ve kültür mekanı yönettiğini belirten Turki, "Türk kültüründen ve yemeklerinden çok etkilendim. Ayrıca Türk kökenlerim de var. Bu nedenle burada bulunmak benim için büyük bir onurdu. Çok güzel bir akşamdı, müzik çok güzeldi, yemekler ise gerçekten harikaydı." diye konuştu.

İftar programında davetlilere Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden hünkar beğendi ve imam bayıldı gibi yemekler de ikram edildi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programı, Türk mutfağının ve ramazan geleneğinin Tunus'taki seçkin davetlilerle paylaşılmasına vesile oldu.