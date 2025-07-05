Tunus'ta Gençler için Gazetecilik Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunus'ta Gençler için Gazetecilik Atölyesi

05.07.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT ve TİKA'nın işbirliğiyle Tunus'ta gençler için mobil gazetecilik atölyesi düzenlendi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Tunus'ta "Gençler için Gazetecilik" programı kapsamında mobil gazetecilik atölyesi gerçekleştirildi.

Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen iki ayrı eğitim programı ile 60 öğrenciye, gazeteciliğe giriş temel konularının yanı sıra dezenformasyon, haber teyidi, sosyal medyada içerik üretimi, yazılı-sözlü hikaye anlatımı, mobil gazetecilik, saha yapımcılığı, mobil cihazlarla video çekimi ve mobil cihazlarla video montajlama konularında eğitim verildi.

Eğitimini tamamlayan öğrenciler ekipler halinde sahaya çıkıp edindikleri mobil gazetecilik yetenekleriyle kendi video projelerini eğitmenlere sundu.

AA muhabirine konuşan TİKA Tunus Koordinatörü Muhammed Enes Hancıoğlu, söz konusu projeyi hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Tunus'un ulusal öncelikleri arasında dijital dönüşüme ayak uydurabilen modern çağın etkinliklerine sahip genç nesillerin yetiştirilmesi büyük önem arz ediyor." diyen Hancıoğlu, "Bugün teknoloji sayesinde gençler artık sadece bilgiyi tüketen bireyler değil aynı zamanda toplumu yönlendiren, toplumsal sorunlara çözüm üretebilen ve karar alma süreçlerinde daha aktif rol üstlenen bireyler haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim programında gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Hancıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Toplumla daha bilinçli bir şekilde etkileşime girmelerini desteklemeyi amaçlayan eğitimimize destek veren taraflara, bu kapsamda kreatif yönlerini ortaya çıkaran ve eğitime katılan Tunuslu genç arkadaşlarımıza, TRT'den gelen eğitmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eğitimler Tunuslu gençlerin ufkunu açıyor

Tunus Ulusal Çocuk Bilişim Merkezi Müdürü Lamia Şerif de TİKA ile TRT'nin işbirliği ile düzenlenen eğitim programının Tunuslu gençlerin ufkunu açtığını belirterek programa destek veren taraflara teşekkür etti.

Eğitim programına katılan öğrencilerden Zeynep Şeyhi, atölye çalışmalarında gazeteciliğin ne olduğunu, nasıl yapıldığını insanlarla nasıl iletişim kurulacağını öğrendiğini dile getirdi.

En çok sahadaki çalışmaları beğendiğini belirten Şeyhi, şunları kaydetti:

"Yabancı hocalar eşliğinde aldığımız eğitim çok faydalı oldu. Nasıl haber yazacağımızı, nasıl çekim yapacağımızı ve montaj gibi gazetecilikte işimize yarayacak hemen hemen her şey hakkında fikrimiz oldu. Ayrıca, saha çalışmaları kapsamında kendi haberimizi de yapma fırsatı bulduk."

Atölyeye katılan lise öğrencisi Sara Kerayim ise atölyenin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu ifade ederek yaşıtlarına bu tür programlara katılmaları çağrısında bulundu.

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen 85 atölye ile dezavantajlı konumda olanlar başta olmak üzere farklı sosyal gruplardan ve coğrafi bölgelerden 4 bin 500'den fazla öğrenci eğitimlere katılma fırsatı yakaladı.

TRT ile TİKA işbirliğinde 2019 yılından beri düzenlenen 18 farklı Mobil Gazetecilik Atölyesi'nden 10 farklı ülkede 953 öğrenci faydalandı.

Proje kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarının ardından öğrencilere sertifika verilirken dereceye giren öğrenciler de mobil çekim kitleriyle ödüllendiriliyor.

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Kültür Sanat, Teknoloji, Güncel, Eğitim, Medya, Tunus, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Gençler için Gazetecilik Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı
Persepolis’e İsmail Kartal’dan sonra bir Türk teknik adam daha Persepolis'e İsmail Kartal'dan sonra bir Türk teknik adam daha
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz 3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
Maltepe’de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü Maltepe'de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 60 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
Ödemiş’teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ’’hayalet köy’’e dönüştürdü Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ''hayalet köy''e dönüştürdü
Serdar Dursun Türkiye’ye dönüyor Serdar Dursun Türkiye'ye dönüyor
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi

16:19
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek’in oğlunun nerede olduğu belli oldu
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in oğlunun nerede olduğu belli oldu
14:23
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
19:30
Ali Koç’tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
19:14
Hastanede rüşvet skandalı Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:54
Almanya, Ukrayna için ABD’den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
18:53
Aaron Ramsey’in yeni takımı şaşırttı
Aaron Ramsey'in yeni takımı şaşırttı
18:43
3 büyüklere önerilen Thomas Partey’e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
3 büyüklere önerilen Thomas Partey'e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
18:34
UEFA’dan Beşiktaş’a ceza
UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
18:31
Trabzonspor, Paul Onuachu’yu açıkladı İşte maliyeti
Trabzonspor, Paul Onuachu'yu açıkladı! İşte maliyeti
18:24
Abraham’dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
Abraham'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
18:23
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi
Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi
18:17
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 16:59:38. #7.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta Gençler için Gazetecilik Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.