Tunus'ta Gençler için Gazetecilik Atölyesi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Tunus'ta "Gençler için Gazetecilik" programı kapsamında mobil gazetecilik atölyesi gerçekleştirildi.

Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen iki ayrı eğitim programı ile 60 öğrenciye, gazeteciliğe giriş temel konularının yanı sıra dezenformasyon, haber teyidi, sosyal medyada içerik üretimi, yazılı-sözlü hikaye anlatımı, mobil gazetecilik, saha yapımcılığı, mobil cihazlarla video çekimi ve mobil cihazlarla video montajlama konularında eğitim verildi.

Eğitimini tamamlayan öğrenciler ekipler halinde sahaya çıkıp edindikleri mobil gazetecilik yetenekleriyle kendi video projelerini eğitmenlere sundu.

AA muhabirine konuşan TİKA Tunus Koordinatörü Muhammed Enes Hancıoğlu, söz konusu projeyi hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Tunus'un ulusal öncelikleri arasında dijital dönüşüme ayak uydurabilen modern çağın etkinliklerine sahip genç nesillerin yetiştirilmesi büyük önem arz ediyor." diyen Hancıoğlu, "Bugün teknoloji sayesinde gençler artık sadece bilgiyi tüketen bireyler değil aynı zamanda toplumu yönlendiren, toplumsal sorunlara çözüm üretebilen ve karar alma süreçlerinde daha aktif rol üstlenen bireyler haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim programında gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Hancıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Toplumla daha bilinçli bir şekilde etkileşime girmelerini desteklemeyi amaçlayan eğitimimize destek veren taraflara, bu kapsamda kreatif yönlerini ortaya çıkaran ve eğitime katılan Tunuslu genç arkadaşlarımıza, TRT'den gelen eğitmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eğitimler Tunuslu gençlerin ufkunu açıyor

Tunus Ulusal Çocuk Bilişim Merkezi Müdürü Lamia Şerif de TİKA ile TRT'nin işbirliği ile düzenlenen eğitim programının Tunuslu gençlerin ufkunu açtığını belirterek programa destek veren taraflara teşekkür etti.

Eğitim programına katılan öğrencilerden Zeynep Şeyhi, atölye çalışmalarında gazeteciliğin ne olduğunu, nasıl yapıldığını insanlarla nasıl iletişim kurulacağını öğrendiğini dile getirdi.

En çok sahadaki çalışmaları beğendiğini belirten Şeyhi, şunları kaydetti:

"Yabancı hocalar eşliğinde aldığımız eğitim çok faydalı oldu. Nasıl haber yazacağımızı, nasıl çekim yapacağımızı ve montaj gibi gazetecilikte işimize yarayacak hemen hemen her şey hakkında fikrimiz oldu. Ayrıca, saha çalışmaları kapsamında kendi haberimizi de yapma fırsatı bulduk."

Atölyeye katılan lise öğrencisi Sara Kerayim ise atölyenin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu ifade ederek yaşıtlarına bu tür programlara katılmaları çağrısında bulundu.

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen 85 atölye ile dezavantajlı konumda olanlar başta olmak üzere farklı sosyal gruplardan ve coğrafi bölgelerden 4 bin 500'den fazla öğrenci eğitimlere katılma fırsatı yakaladı.

TRT ile TİKA işbirliğinde 2019 yılından beri düzenlenen 18 farklı Mobil Gazetecilik Atölyesi'nden 10 farklı ülkede 953 öğrenci faydalandı.

Proje kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarının ardından öğrencilere sertifika verilirken dereceye giren öğrenciler de mobil çekim kitleriyle ödüllendiriliyor.