Tunus'ta Kongo Temsilcisi Kabulü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin özel temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Crispin Mbadu Phanzu'yu kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Said, Kartaca Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi tarafından gönderilen yazılı mesajı teslim aldı.

Görüşmeye, Afrika'nın bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı Patrice Lumumba'nın kızı Juliana Amato Lumumba da katıldı.

Said görüşmede, Tunus ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çekti. İki ülke arasındaki işbirliğinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Said, Tunus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir birliğin Birleşmiş Milletler barış gücü kapsamında Katanga bölgesinde görev yaptığını hatırlattı.

Açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Afrika kıtasını ilgilendiren ortak konuların da ele alındığı belirtildi.

Said, Afrika ülkelerinin sahip olduğu doğal kaynaklar ve potansiyele işaret ederek, kıtanın karşı karşıya bulunduğu zorlukların aşılmasında Afrikalı ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin mesajının içeriğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.