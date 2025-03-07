Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Sekreteri Yargılanıyor

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Tunus yargısının, Nahda Hareketi Genel Sekreteri el-Acmi el-Verimi'yi, terör suçunu yetkililere bildirmeme suçlamasıyla Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği bildirildi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tarhani, Tunus İstinaf Mahkemesi'nin terör davalarını incelemekle görevli iddianame dairesinin, Genel Sekreter Verimi ile hareketin aktivistlerinden Musab el-Garbi'nin Tunus Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ceza dairesine sevk edilerek yargılanmasına karar verdiğini, Garbi'nin tahliye talebini ise reddettiğini söyledi.

Verimi'nin, terör suçuyla ilgili öğrendiklerini ilgili makamlara bildirmediği suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiğini aktaran Tarhani, Garbi'ye yöneltilen suçlamanın ise terör suçlarına karışmış bir kişiyi (Nahda Hareketi yöneticilerinden Muhammed el-Ganudi'yi) barındırmak, gizlemek ve kaçmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Nahda Hareketi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Nahda Hareketi Genel Sekreteri Verimi ve beraberindeki 2 kişi, başkent Tunus'ta Terörle Mücadele Birimleri tarafından 13 Temmuz 2024'te gözaltına alınmıştı.

Nahda Hareketi 24 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Verimi ve beraberindeki Halk Hareketi Şura Üyesi Muhammed el-Ganudi ile siyasi aktivist Musab el-Garbi'nin, terör davalarına bakan Tunus mahkemesi tarafından tutuklandığı belirtilmişti.

Söz konusu kişilerin asılsız suçlamalarla ile tutuklandıkları savunulan açıklamada, Verimi'nin tutuklanmasının 6 Ekim 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Tunus'taki muhaliflere yönelik baskının sonucu olduğu kaydedilmişti.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin, 17 Nisan 2023'te gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından 2 Kasım 2023'te, Nahda Hareketi'nin 2019 yılından bu yana boş olan genel sekreterlik görevine Verimi'nin seçildiği duyurulmuştu.