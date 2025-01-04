Tunus'ta Sağlık Çalışanlarına Destek Gösterisi

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Tunus'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılarına karşı bölgedeki sağlık çalışanlarıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Başkent Tunus'ta düzenlenen gösteriye katılanlar, İsrail tarafından gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü doktor Husam Ebu Safiyye'nin fotoğraflarını taşıdı.

Ayrıca gösteride "Ölümün ve ateşin kalbinden gelen doktor Ebu Safiyye adında bir efsane var", "Tunus'tan doktor Ebu Safiyye'ye özgürlük" ve "Arap yöneticiler Netanyahu'ya karşı neden sessiz?" yazılı pankartlar açıldı.

Gösteriyi düzenleyen Tunus'taki Filistin Ensarı Derneği üyelerinden Murad Yakubi, AA muhabirine, Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu sağlık personelinin gözaltına alınmasına tepki göstermek için toplandıklarını belirtti.

Yakubi, "İsrail, Gazze Şeridi'ni, Siyonist ordunun saldırıları sonucu yaralanan insanların kendilerini tedavi edecek kimseyi bulamayacağı, yaşanmaz bir yer haline getirdi." dedi.

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.???????