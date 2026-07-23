Tunus'ta Sıcaklık Alarmı: Af Örgütü'nden Uyarı - Son Dakika
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Tunus'ta Sıcaklık Alarmı: Af Örgütü'nden Uyarı

23.07.2026 19:42
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Uluslararası Af Örgütü, Tunus'taki aşırı sıcaklar nedeniyle mahkumlar için ek önlemler talep etti.

Uluslararası Af Örgütü, Tunus'ta etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle yaşlı, kronik hastalığı bulunan ve engelli mahkumların korunması için yetkililere ek önlemler alma çağrısı yaptı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasının cezaevlerindeki en kırılgan gruplar üzerindeki etkisine ilişkin "güncel tanıklıklardan" endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, ileri yaştaki mahkumlar ile kronik hastalığı veya engeli bulunan kişilerin yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık risklerine daha açık olduğu vurgulanarak, yetkililerden yeterli havalandırma, güvenli içme suyuna düzenli erişim, uygun sağlık hizmeti ve gerektiğinde serin alanlara ulaşımın sağlanması istendi.

Tunus makamlarından Af Örgütünün açıklamasına ilişkin henüz değerlendirme yapılmadı.

Tunus Adalet Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, ceza infaz kurumlarında insan haklarına saygının güvence altına alınmasına, şeffaflığın sağlanmasına ve uluslararası iyi uygulamaların hayata geçirilmesine önem verildiğini belirtmişti.

Af Örgütünün açıklaması, muhalif siyasetçi ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin avukatı Hayfa eş-Şabbi'nin, 85 yaşındaki Gannuşi'nin Monagiyye Cezaevi'nde aşırı sıcak nedeniyle fenalaştığını duyurmasının ardından geldi.

Şabbi, Facebook hesabından yayımladığı videoda, hastaneden döndükten sonra Gannuşi'yi gördüğünü ve avukat görüşme odasında bulunduğu sırada bayıldığını söylemişti.

Tunus makamları, söz konusu iddiaya veya sıcak hava dalgası sırasında cezaevlerindeki koşullara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Son günlerde Tunus'un bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaşırken, ülkede elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise dün akşam su ve elektrik kesintileri ile orman yangınlarının ele alındığı toplantıda, bazı bölgelerde 24 saati aşan kesintilerin derhal sonlandırılması talimatını vermişti.

Said, ülkede yaşanan su ve elektrik kesintileri ile yangınların "olağan dışı olaylar" olduğunu belirterek, vatandaşları mağdur etmeye ve ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışanlara karşı devletin sessiz kalmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Sıcaklık Alarmı: Af Örgütü'nden Uyarı - Son Dakika

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