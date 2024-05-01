Tunus'ta Siyasi İklimden Rahatsızlık - Son Dakika
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Tunus'ta Siyasi İklimden Rahatsızlık

Tunus\'ta Siyasi İklimden Rahatsızlık

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, ülkedeki siyasi iklimden rahatsız olduklarını belirtti. TGİS'in başkent Tunus'taki merkezi önündeki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları mitinginde konuşan Tebubi, iktidarın siyasi tarafları dışladığını ve özgürlüklerin ihlal edildiğini ifade etti. TGİS, sosyal diyaloğun etkinleştirilmesi için mücadele veriyor ve işçilerin haklarının korunması için çaba sarf ediyor.

01.05.2024 18:09
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Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, ülkedeki siyasi iklimden rahatsız olduklarını belirtti.

Ülkedeki memurların yüzde 80'inin üye olduğu TGİS'in başkent Tunus'taki merkezi önündeki meydanda düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları mitinginde konuşan Tebubi, ülkedeki siyasi iklimden duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

İktidarın ülkedeki siyasi tarafları dışladığını belirten Tebubi, "Özgürlüklerin ihlali, hakimlere ve siyasilere yönelik baskı ve ayrıştırma politikalarından dolayı ülkedeki siyasi iklimden memnun değiliz. Siyaset dahil her alanda ayrıştıran yaklaşımın sürdürülmesi istenmeyen sonuçlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

TGİS'in ülkede sosyal diyaloğun etkinleştirilmesi için mücadele verdiğini vurgulayan Tebubi, "Ülkede yaşanan krizlerin normale döndürülmesinin yolunun ulusal diyalogdan ve müzakereden geçtiğine inanıyoruz. İşçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi, sosyal şartların ve ücretlerin iyileştirilmesi taleplerimiz için çaba sarf etmeye devam ediyoruz." dedi.

Tebubi, TGİS'nin işçilerin meşru hakları için mücadele etmeye devam edeceğini, taleplerinin karşılanmaması durumunda sendikanın harekete geçeceğini kaydetti.

Filistin ve Tunus bayraklarının da taşındığı mitingde, sendika üyeleri Filistin'e destek sloganları da attı.

Tunus'taki siyasi durumu ve Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta Halk Meclisinin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla ikinci bir parlamentonun kurulacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Siyasi İklimden Rahatsızlık - Son Dakika

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