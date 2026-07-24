Tunus'ta Siyasi Tutuklular İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkedeki aşırı sıcaklar nedeniyle cezaevlerinde tutulan siyasilerin sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirerek, siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cepheden yapılan yazılı açıklamada, ülkede etkisini sürdüren olağanüstü sıcak hava koşulları altında cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluların durumunun kaygıyla takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, muhalif siyasetçi Ahmed Necib eş-Şabbi ve çoğu ileri yaştaki bazı siyasi isimlerin yıllardır kesinleşmiş bir hüküm olmaksızın tutuklu bulunduğu, haklarındaki davaların ise esasen siyasi görüşleri veya barışçıl siyasi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

Siyasi anlaşmazlıkların yargı yoluyla yönetilmesine son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, geçici tutukluluğun fiili bir cezaya dönüştürülmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle yaşlı tutukluların sağlık risklerini artıran cezaevi koşullarına dikkat çekilerek, tutukluların fiziksel ve psikolojik güvenliğinin sağlanmasının devletin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Cezaevi personelinin çabalarına işaret edilen açıklamada, tutukluların sağlık hizmetlerine erişimi ve yasal güvencelerinin sağlanmasının anayasa, yasa ve Tunus'un taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler olduğu kaydedildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi, siyasi görüşleri veya barışçıl siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını savunduğu kişilerin serbest bırakılmasını, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ile hak ve özgürlüklere dayalı ulusal diyalog sürecinin başlatılmasını istedi.

Açıklamada ayrıca, tutuklular ve aileleriyle dayanışma mesajı verilerek, tutukluların maruz kalabileceği olası zararlardan mevcut yönetimin hukuki, siyasi ve ahlaki sorumluluk taşıdığı belirtildi.

Gannuşi'nin kızı Sümeyye Gannuşi ile muhalif siyasetçi Ahmed Necib eş-Şabbi'nin kızı Hayfa eş-Şabbi de daha önce yaptıkları açıklamalarda, Gannuşi'nin cezaevinde aşırı sıcak nedeniyle baygınlık geçirdiğini söylemiş, Tunus makamları ise bu iddialara ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Öte yandan, Nahda Hareketi'nin eski milletvekillerinden ve 2019-2024 döneminde Halk Temsilcileri Meclisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mahir Mezyub, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki Gannuşi'nin sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini ve hastanede tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Tunus'ta etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının Gannuşi'nin sağlık sorunlarını ağırlaştırdığını vurgulayan Mezyub, Gannuşi'nin son bir ay içinde 4 kez hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin sürdüğünü kaydetmişti.