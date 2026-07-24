Tunus'ta Siyasi Tutuklular İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Siyasi Tutuklular İçin Serbest Bırakma Çağrısı

24.07.2026 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Kurtuluş Cephesi, aşırı sıcaklar altında cezaevindeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkedeki aşırı sıcaklar nedeniyle cezaevlerinde tutulan siyasilerin sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirerek, siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cepheden yapılan yazılı açıklamada, ülkede etkisini sürdüren olağanüstü sıcak hava koşulları altında cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluların durumunun kaygıyla takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, muhalif siyasetçi Ahmed Necib eş-Şabbi ve çoğu ileri yaştaki bazı siyasi isimlerin yıllardır kesinleşmiş bir hüküm olmaksızın tutuklu bulunduğu, haklarındaki davaların ise esasen siyasi görüşleri veya barışçıl siyasi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

Siyasi anlaşmazlıkların yargı yoluyla yönetilmesine son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, geçici tutukluluğun fiili bir cezaya dönüştürülmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle yaşlı tutukluların sağlık risklerini artıran cezaevi koşullarına dikkat çekilerek, tutukluların fiziksel ve psikolojik güvenliğinin sağlanmasının devletin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Cezaevi personelinin çabalarına işaret edilen açıklamada, tutukluların sağlık hizmetlerine erişimi ve yasal güvencelerinin sağlanmasının anayasa, yasa ve Tunus'un taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler olduğu kaydedildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi, siyasi görüşleri veya barışçıl siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını savunduğu kişilerin serbest bırakılmasını, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ile hak ve özgürlüklere dayalı ulusal diyalog sürecinin başlatılmasını istedi.

Açıklamada ayrıca, tutuklular ve aileleriyle dayanışma mesajı verilerek, tutukluların maruz kalabileceği olası zararlardan mevcut yönetimin hukuki, siyasi ve ahlaki sorumluluk taşıdığı belirtildi.

Gannuşi'nin kızı Sümeyye Gannuşi ile muhalif siyasetçi Ahmed Necib eş-Şabbi'nin kızı Hayfa eş-Şabbi de daha önce yaptıkları açıklamalarda, Gannuşi'nin cezaevinde aşırı sıcak nedeniyle baygınlık geçirdiğini söylemiş, Tunus makamları ise bu iddialara ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Öte yandan, Nahda Hareketi'nin eski milletvekillerinden ve 2019-2024 döneminde Halk Temsilcileri Meclisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mahir Mezyub, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki Gannuşi'nin sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini ve hastanede tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Tunus'ta etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının Gannuşi'nin sağlık sorunlarını ağırlaştırdığını vurgulayan Mezyub, Gannuşi'nin son bir ay içinde 4 kez hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin sürdüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Siyasi Tutuklular İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma

23:51
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 03:56:34. #7.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta Siyasi Tutuklular İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.