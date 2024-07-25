Tunus'ta siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlendi

Tunus'un başkenti Tunus'ta Ulusal Kurtuluş Cephesinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, siyasi tutuklulara destek verildi. Cumhuriyetin ilanının 67. yıl dönümünde gerçekleşen gösteriye Tunuslu Siyasi Tutuklular Derneği de katıldı. Göstericiler, siyasi tutukluların özgürlüğünü talep ederken, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı olağanüstü kararları protesto etti.

25.07.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesinin çağrısıyla başkent Tunus'ta, "siyasi tutuklulara" destek gösterisi düzenlendi.

Tunus'ta Cumhuriyetin ilanının 67'inci yıl dönümünde Ulusal Kurtuluş Cephesinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye Tunuslu Siyasi Tutuklular Derneği de destek verdi.

Tunus Cumhuriyet Partisinin başkent Tunus'taki merkezi önünde toplanan göstericiler, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü.

Göstericiler, "Siyasi tutuklulara özgürlük", "Kararnamelere hayır, siyasilere özgülük", "Bağımsız yargı için gösterilere devam" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları"

Siyasi partileri ülkeyi yönetememek ve yolsuzlukla suçlayan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede Cumhuriyetin ilanının yıldönümünde 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar" ile parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Yasemin Devrimi'nin 11'nci yılında, normalde her sene 14 Ocak'ta kutlanan Devrim Günü'nün tarihini de değiştiren Said, devrim kutlamalarının 17 Aralık'a alındığını duyurmuştu.

Tunus muhalefeti, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendirerek karşı çıkıyor.

Tunus'ta, 11 Şubat 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin de olduğu onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Tunus, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 18:37:07. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement