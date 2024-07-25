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Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesinin çağrısıyla başkent Tunus'ta, "siyasi tutuklulara" destek gösterisi düzenlendi.

Tunus'ta Cumhuriyetin ilanının 67'inci yıl dönümünde Ulusal Kurtuluş Cephesinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye Tunuslu Siyasi Tutuklular Derneği de destek verdi.

Tunus Cumhuriyet Partisinin başkent Tunus'taki merkezi önünde toplanan göstericiler, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü.

Göstericiler, "Siyasi tutuklulara özgürlük", "Kararnamelere hayır, siyasilere özgülük", "Bağımsız yargı için gösterilere devam" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları"

Siyasi partileri ülkeyi yönetememek ve yolsuzlukla suçlayan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede Cumhuriyetin ilanının yıldönümünde 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar" ile parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Yasemin Devrimi'nin 11'nci yılında, normalde her sene 14 Ocak'ta kutlanan Devrim Günü'nün tarihini de değiştiren Said, devrim kutlamalarının 17 Aralık'a alındığını duyurmuştu.

Tunus muhalefeti, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendirerek karşı çıkıyor.

Tunus'ta, 11 Şubat 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin de olduğu onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanmaya devam ediyor.