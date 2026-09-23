Tunus'ta Sumud Filosu için mahkeme önünde eylem yapıldı, 4 tutuklu serbest bırakılsın - Son Dakika
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Tunus'ta Sumud Filosu için mahkeme önünde eylem yapıldı, 4 tutuklu serbest bırakılsın

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Tunus'un başkentinde onlarca aktivist, Sumud Filosu yöneticileri ve destekçilerinin serbest bırakılması için İlk Derece Mahkemesi önünde eylem yaptı. 11 Eylül'de 4 aktivistin tutukluluğu 4 ay uzatılmış, 19 Eylül'deki yürüyüşe katılan 15'ten fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Tunus'ta onlarca aktivist, "Sumud Filosu" yöneticileri ile cumartesi günü düzenlenen yürüyüşte onlara destek verenlerin serbest bırakılması talebiyle gösteri yaptı.

Başkent Tunus'taki İlk Derece Mahkemesi önünde toplanan göstericiler, "Filistin'e destek suç değildir", "Filistin'le dayanışma suç değildir" ve "Gazze'deki soykırımı reddetmek suç değildir" şeklinde sloganlar attı.

Sivil toplum aktivisti Said Buacile, AA'ya yaptığı açıklamada, "Sumud Kafilesi ve Sumud Filosu'nun sembol isimlerinin sistematik şekilde hedef alındığını", aktivistlere yönelik "dayanağı olmayan ve varsayımlara dayalı suçlamalar" yöneltildiğini ileri sürdü.

Buacile, gözaltına alınanların sayısının arttığını belirterek, bunun "Filistin davasına ve Filistinlilerin direnişine verilen desteği bastırmaya yönelik umutsuz bir girişim" olduğunu söyledi.

Tunus halkının 1948'den bu yana Filistin davasının yanında olduğunu dile getiren Buacile, Tunusluların Filistin davası için mücadele verenlerin yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Buacile ayrıca 7 Ekim'in yıl dönümünün yaklaşmasıyla birlikte Filistin'e destek amacıyla yeniden sokaklara çıkacaklarını söyledi.

Tunus'taki Sumud Filosu davası

Tunus'ta mahkeme 16 Mart'ta Sumud Filosu'nun yönetim kurulundan 7 kişi hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Sena el-Musahili 17 Nisan'da, Cevahir Şenne 23 Nisan'da, Muhammed Emin Binnur 22 Mayıs'ta serbest bırakılmış, ancak Vail Nevvar, Nebil Şunufi, Gassan el-Hanşiri ve Gassan el-Buğdiri'nin tutukluluk hali devam etmişti.

Tunus yargısı, 11 Eylül'de söz konusu 4 aktivistin tutukluluk süresini 4 ay daha uzatmıştı. Aktivistler hakkında "kara para aklama, dolandırıcılık ve bağışların kişisel amaçlarla kullanılması" dahil mali suçlamalarla soruşturma yürütülüyor. Aktivistler ise tüm suçlamaları reddediyor.

Sumud Filosu tutuklularına destek yürüyüşüne katılanlara gözaltı

Başkent Tunus'ta 19 Eylül Cumartesi günü yüzlerce kişi, mart ayından bu yana tutuklu bulunan 4 Sumud Filosu üyesinin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteride, Vail Nevvar, Nebil Şunufi, Gassan el-Hanşiri ve Gassan el-Buğdiri'nin fotoğrafları taşınmıştı.

Tunus Sumud Heyeti, pazartesi günü yaptığı açıklamada, tutuklu heyet üyelerine destek amacıyla cumartesi düzenlenen yürüyüşe katılan 15'ten fazla kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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