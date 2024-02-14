Tunus'ta terör örgütü üyeliğinden aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta terör örgütü üyeliğinden aranan 4 kişi yakalandı

Tunus\'ta terör örgütü üyeliğinden aranan 4 kişi yakalandı

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü, Binzert, Nabel ve Gafsa kentlerinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi. Tunus, 2013'ten bu yana turizm merkezlerinin hedef alındığı birçok terör eylemine sahne olmuştur.

14.02.2024 22:49  Güncelleme: 22:49
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Tunus'ta "terör örgütü üyeliğinden" aranan 4 kişi yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü (Jandarma), sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerinin Binzert, Nabel ve Gafsa kentlerinde yaptığı operasyonlar sonucu örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı olan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi." denildi.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü tarafından ocak ayı içerisinde yapılan iki farklı açıklamada, güvenlik güçlerince ülkenin çeşitli kentlerinde yürütülen operasyonlar sonucu terör örgütü mensubu olmak iddiasıyla aranan 2'si kadın 43 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

Tunus, 2013'ten bu yana başta turizm merkezlerinin hedef alındığı birçok terör eylemine sahne olmuştu.

Kaynak: AA

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