Tunus'ta Yaz Yangınları: 12,1 Hektar Zarar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Yaz Yangınları: 12,1 Hektar Zarar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta yaz aylarında çıkan 1000 yangında 12 bin 100 hektar alan yandı. Yangınla mücadele toplantısı yapıldı.

Tunus'ta yaz başından bu yana çıkan 1000 yangında 12 bin 100 hektar alanın yandığı bildirildi.

Tunus Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım Bakanı İzzeddin Bin Şeyh adına Bakanlık Müsteşarı (Divan Başkanı) Heykel Haşlef başkanlığında 2026 yaz sezonunda tarım arazileri ile ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ilişkin müdahalelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

İçişleri, Savunma, Maliye, Ulaştırma, Çevre ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının temsilcileriyle Ulusal Sivil Savunma Dairesi, Ulusal Meteoroloji Enstitüsü ve bakanlığın merkez ve taşra teşkilatından yetkililerin katıldığı toplantıda, yaz sezonunda kaydedilen yangınların bilançosu ele alındı.

Toplantıda sunulan verilere göre, orman idaresi ekipleri yaz başından bu yana toplam 1000 yangına müdahale etti. Yangınların yaklaşık yüzde 90'ı hububat tarlaları, hasat alanları ve kuru otlaklarda meydana geldi. Toplam 12 bin 100 hektarlık alan yandı.

Toplantıda ayrıca, yüksek hava sıcaklıkları, kuraklığın sürmesi, kuvvetli rüzgarlar ve bazı bölgelerde engebeli arazi koşullarının yangınlara müdahaleyi zorlaştıran başlıca unsurlar olduğu ifade edildi.

Haşlef, orman varlığı ve tarımsal üretimin korunmasının ulusal öncelik olduğunu belirterek, yangınlarla mücadelede önleyici yaklaşımın sürdürülmesi, erken uyarı ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve çiftçiler ile ormanlık alanları kullanan vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

İlgili kurumların insan kaynağı ve lojistik imkanlarının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulunan Haşlef, yangınların izlenmesi ve hasar tespitinde modern teknolojilerden daha fazla yararlanılmasının müdahalelerin etkinliğini artıracağını kaydetti.

Tunus'ta yaz aylarında etkisini artıran yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle her yıl ormanlık alanlar ile tarım arazilerinde çok sayıda yangın meydana geliyor. Özellikle ülkenin kuzeybatısındaki ormanlık bölgeler ve hububat üretiminin yoğun olduğu alanlarda çıkan yangınlar nedeniyle son yıllarda binlerce hektarlık alan zarar görürken, yetkililer yangın riskini azaltmak amacıyla önleyici tedbirler, erken uyarı sistemleri ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Güncel, Tunus, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Yaz Yangınları: 12,1 Hektar Zarar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

00:27
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 04:32:20. #7.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Yaz Yangınları: 12,1 Hektar Zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.