Tunus\'taki Türkiye Maarif Vakfı öğrencileri, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Tunus'taki Türkiye Maarif Vakfına (TMV) ait Tunus Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Başkent Tunus'taki lise kampüsünde okuyan öğrenciler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı, multimedya sınıfında inceledi.

AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen öğrenciler, "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafların arasından beğendikleri kareleri oyladı.

Oylamaya katılan öğrencilerden Seyyide el-Luz AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Filistinli bir annenin sıkıca sarıldığı bebeğinin yer aldığı fotoğrafa oy verdiğini söyledi.

Luz, "Gazze'de yaşananlar çok üzüntü verici. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, inşallah tüm insanlık bizim gibi onlara yardımcı olur. Spor kategorisinde ise motorları çok sevdiğim için motor yarışının yer aldığı kareye oy verdim." dedi.

"AA'nın Yılın Kareleri oylaması gazeteciliği sevdiriyor"

Tunus'ta 7 yıldan bu TMV olarak ilk, orta ve lise eğitimi verdiklerini belirten okul müdürü İbrahim Yurduseven, öğrencilerin AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katılmalarının eğitimleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Özellikle gazetecilik mesleğine ilgi duyan öğrencilerin motive olduğuna dikkati çeken Yurduseven, şunları aktardı:

Okuldaki bu tür etkinliklerin, öğrencilerin Tunus'ta faaliyet gösteren diğer Türk kurumlarıyla olan iletişimini güçlendirdiğini dile getiren Yurduseven, şunları kaydetti:

"Okuldaki faaliyetlerimizi haberleştirmesinin yanı sıra AA'ya öğrencilerimize her yıl gazetecilik mesleğini aktardıkları eğitimler için de çok müteşekkiriz.

AA'nın 'Yılın Kareleri' oylaması da gazeteciliği sevdiren etkinler arasında, bu yüzden öğrencilerimizi oylamaya katılmaya teşvik ediyoruz. Öğrencilerin mesleklere yönelik bilgileri direkt kaynağından almaları bizim için çok değerli."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması 2012'den bu yana düzenleniyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunuldu.

"Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Toplam 5 kategoride 147 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylanıyor.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.