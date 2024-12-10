Tunus'tan Suriye'ye Destek Çağrısı

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TUNUS, 10 Aralık (Xinhua) -- Tunus Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli gruplara ülkenin güvenliğini, bağımsızlığını ve istikrarını korumak için birleşerek ulusal çıkarlara öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

Resmi Tunus Afrika Haber Ajansı'nın (TAP) pazartesi günkü haberine göre, bakanlığın Suriye halkının güvenliğinin ve Suriye'de barışçıl bir siyasi geçişin sağlanmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Kaos, bölünme ve yabancı işgalini engellemek için Suriye'nin birleşik ve tamamen egemen devlet yapısının korunması gerektiğinin altını çizen bakanlık, Suriye'nin içişlerine herhangi bir yabancı müdahaleyi reddettiklerini kaydetti.

Açıklamada Tunus'un Suriye halkıyla "mutlak" dayanışması teyit edilip iki ülke arasındaki köklü bağlar vurgulanarak, Suriyelilerin mevcut zorlukların üstesinden gelme ve parlak bir gelecek inşa etme kabiliyetlerine olan güven ifade edildi.