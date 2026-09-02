Tunus'un Silyana vilayetindeki orman yangınında tahliye edilen aile sayısı 140'a yükseldi - Son Dakika
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Tunus'un Silyana vilayetindeki orman yangınında tahliye edilen aile sayısı 140'a yükseldi

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Tunus'un Silyana vilayetindeki Bulmana Dağı'nda devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen ailelerin sayısı 140'a yükseldi. Yangının etkili olduğu bölgelerden tedbir amacıyla tahliye edilen ailelerin sayısı artarken, dumandan etkilenen ve panik yaşayan yaklaşık 20 kişi Barku Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunus'un Silyana vilayetindeki Bulmana Dağı'nda devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen ailelerin sayısı 140'a yükseldi.

Tunus Radyo ve Televizyon Kurumunun (RTCI) haberine göre, Silyana'nın Barku bölgesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangının etkili olduğu bölgelerden tedbir amacıyla tahliye edilen ailelerin sayısının 140'a yükseldiği, dumandan etkilenen ve panik yaşayan yaklaşık 20 kişinin ise tedavi için Barku Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Yangına orman ve sivil savunma ekiplerinin yanı sıra bölgesel ekiplerin katılımıyla müdahale edildiği, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bölgede arazinin engebeli olması ve rüzgarın etkisiyle yangının farklı noktalarda devam etmesinin müdahale çalışmalarını güçleştirdiği kaydedildi.

Tunus resmi haber ajansı TAP, yangının daha önce Kayravan vilayetinin Veslatiyye ilçesine bağlı Kasr Lemsa bölgesine doğru yayılması üzerine yaklaşık 100 ailenin tahliye edildiğini bildirmişti.

TAP ayrıca yangının Silyana'nın Barku ilçesine bağlı Mezata bölgesindeki Bulmana Dağı'nda devam ettiğini ve alevlerin Baluta yönüne doğru yayıldığını duyurmuştu.

Yangının 27 Ağustos'ta çıkmasının ardından kontrol altına alındığı ancak 30 Ağustos akşamı kuvvetli rüzgarların etkisiyle bazı noktalarda yeniden alevlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'un Silyana vilayetindeki orman yangınında tahliye edilen aile sayısı 140'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'un Silyana vilayetindeki orman yangınında tahliye edilen aile sayısı 140'a yükseldi - Son Dakika
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