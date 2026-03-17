Tunus ve Mısır Askeri İş Birliğini Güçlendiriyor
Tunus ve Mısır Askeri İş Birliğini Güçlendiriyor

17.03.2026 20:58
Tunus ve Mısır, askeri iş birliğini geliştirmek ve ortak mekanizmaları güçlendirmek için görüştü.

Tunus ile Mısır, askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve mevcut ortak askeri mekanizmaların güçlendirilmesini ele aldı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Savunma Bakanı Halid es-Sehili ile Mısır Savunma Bakanı Eşref Salim Zahir, salı günü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve bu iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile şubat ayında Kahire'de düzenlenen Tunus-Mısır Ortak Askeri Komisyonu toplantısının sonuçları ele alındı.

Sehili, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler, ortak değerler ve karşılıklı güvene dayalı bağların yanı sıra bölgesel konularda görüş birliğine vurgu yaptı.

İkili askeri iş birliğinin daha da ileri taşınması gerektiğini belirten Sehili, karşılıklı ziyaretlerin artırılması, deneyim paylaşımı, askeri sanayide teknoloji transferi ve operasyonel kapasitenin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Sehili ayrıca, Ortak Askeri Komisyonun temsil düzeyinin bakanlar seviyesine yükseltilmesinin, iş birliğini stratejik ortaklık düzeyine taşıma iradesinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Mısır Savunma Bakanı Zahir de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere işaret ederek, askeri iş birliğinin daha da geliştirilmesine hazır olduklarını belirtti.

Zahir, askeri iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ve mevcut düzeyinin yükseltilmesi yönündeki kararlılığı yineledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Savunma, Güncel, Son Dakika

21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
19:01
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
